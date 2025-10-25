Sinner-Zverev, la finale domenica alle 14 su Sky

Dall'Australia a Vienna. 272 giorni dopo la finale dell'Australian Open, Jannik Sinner torna ad affrontare Alexander Zverev. Questa volta in palio c'è il titolo all'Atp 500 di Vienna. Sinner è reduce dalla vittoria convincente contro Alex De Minaur (6-3, 6-4) e da un percorso netto in cui non ha ancora perso un set. Zverev, invece, ha sconfitto in semifinale Lorenzo Musetti e giocherà la sua 40^ finale nel circuito maggiore. La finale sarà in diretta domenica 26 ottobre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.