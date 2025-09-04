Sinner e i tennisti che hanno più vittorie che sconfitte contro di lui
Jannik Sinner ritrova Auger-Aliassime nella semifinale dello US Open (in programma all'1 di notte tra questo venerdì e sabato e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Il canadese è uno dei 5 tennisti del ciruito che vantano più vittorie che sconfitte contro il numero uno al mondo. Ma dopo quest'edizione dello US Open la situazione potrebbe cambiare... Di seguito l'elenco completo
- Precedenti con Sinner: 2-1 per il canadese*
- Precedenti con Sinner: 8-5 per lo spagnolo
- Precedenti con Sinner: 4-3 per il tedesco
- Precedenti con Sinner: 6-3 per il greco
- Precedenti con Sinner: 2-1 per lo spagnolo
Nel frattempo, durante quest'edizione dello US Open, Sinner ha tolto dalla lista due nomi...
- Precedenti con Sinner: 1-1
- Precedenti: 1-1