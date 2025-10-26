Sinner-Zverev e non solo: le finali su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Giornata ricca di finali: a Vienna Sinner affronta Zverev, mentre a Basilea c'è Fonseca-Davidovich Fokina. In campo anche al Wta 500 di Tokyo e al Wta 250 di Guangzhou. Tutto in diretta sui Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Domenica ricca di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Vienna è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. I due si ritrovano per la prima volta dopo la finale di quest'anno all'Australian Open vinta da Sinner in tre set. Jannik è però sotto 4-3 nei precedenti contro il tennista tedesco. A Basilea, invece, il protagonista sarà Joao Fonseca. Il 19enne, primo brasiliano a raggiungere una finale di livello superiore a un '250' da Kuerten nel 2003, sfiderà per il titolo lo spagnolo Davidovich Fokina. Finali anche nel Wta di Tokyo (Bencic-Noskova) e a Guangzhou (Sun-Li).

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 14 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 4 - Wta Tokyo: Bencic (Svi) vs Noskova (Cze)
  • ore 9 - Wta Guangzhou: Sun (Nzl) vs Li (Usa)
  • ore 14 - Atp Vienna: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 15.30 - Atp Basilea: Fonseca (Bra) vs Davidovich Fokina (Spa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Zverev e non solo: le finali su Sky

Tennis

Giornata ricca di finali: a Vienna Sinner affronta Zverev, mentre a Basilea c'è...

Sinner-Zverev, la finale domenica alle 14 su Sky

atp vienna

Jannik Sinner giocherà l'ottava finale di questo 2025 e affronterà all'Atp 500 di Vienna...

Niente derby in finale, Zverev batte Musetti

atp vienna

AAlexander Zverev batte Lorenzo Musetti 6-4 7-5 all'Atp 500 di Vienna e raggiunge Jannik Sinner...

Sinner in finale: De Minaur battuto in due set

atp vienna

Jannik Sinner è in finale all'Atp 500 di Vienna. Il numero 2 al mondo ha sconfitto l'australiano...

Sinner, Musetti e non solo: il programma di oggi

Tennis

Un altro intenso weekend di tennis. A Vienna e a Basilea si giocano le semifinali: nel torneo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS