Sinner-Zverev e non solo: le finali su Sky

Domenica ricca di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Vienna è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev . I due si ritrovano per la prima volta dopo la finale di quest'anno all'Australian Open vinta da Sinner in tre set. Jannik è però sotto 4-3 nei precedenti contro il tennista tedesco. A Basilea, invece, il protagonista sarà Joao Fonseca . Il 19enne, primo brasiliano a raggiungere una finale di livello superiore a un '250' da Kuerten nel 2003, sfiderà per il titolo lo spagnolo Davidovich Fokina . Finali anche nel Wta di Tokyo (Bencic-Noskova) e a Guangzhou (Sun-Li).

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

