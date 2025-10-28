Sinner-Bergs mercoledì verso le 15 LIVE su Sky

Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs, n. 41 al mondo. Il match, in programma sul Centrale mercoledì come terzo dalle ore 11, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner si prepara all'esordio al Masters 1000 di Parigi . Reduce dal titolo a Vienna, l'azzurro esordirà a La Défense Arena contro il belga Zizou Bergs , n. 41 al mondo. Il match è in programma mercoledì sul Campo Centrale come terzo dalle ore 11, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ,

Come arrivano Sinner e Bergs

Sinner arriva a Parigi dopo i trionfi al Six Kings Slam e Vienna. Otto vittorie consecutive per l'azzurro che non gioca il Masters 1000 francese dal 2023 (allora si giocava a Bercy), quando diede forfait prima degli ottavi di finale e dopo aver giocato fino alle 2.37 contro McDonald. Bergs, invece, si presenta dopo la vittoria all'esordio contro Alex Michelsen, piegato in tre set dopo quasi due ore di gioco. Per il belga sarà il secondo match in carriera contro un top 3 dopo il ko a Tokyo lo scorso settembre con Alcaraz.