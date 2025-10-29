Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orari

atp parigi

Italia protagonista al Masters di Parigi, con il debutto del n°2 del mondo Jannik Sinner contro il belga Zizou Bergs, finora mai affrontato in carriera. Sarà derby tra i due Lorenzo, con Musetti che sfida Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW. A la Défense, il numero 2 del mondo esordisce sul Centrale affrontando per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs. Jannik è reduce dal trionfo di Vienna, il quarto di questa stagione e va a caccia del primo successo in carriera a Parigi. Non solo Sinner, con l'Italia protagonista del derby di giornata tra i due Lorenzo, Musetti e Sonego. Partita chiave per il carrarino, che vede sempre più a portata il pass per le Finals

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: RINDERKNECH (Fra) - VACHEROT (Mon)
  • a seguire: CARABELLI (Arg) - ZVEREV (Ger)
  • a seguire: BERGS (Bel) – SINNER
  • ore 19: MOUTET (Fra) – BUBLIK (Kaz)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11: ALTMAIER (Ger) – RUUD (Nor)
  • a seguire: A. ALIASSIME (Can) – MULLER (Fra)
  • a seguire: DIMITROV (Bul) – MEDVEDEV
  • non prima delle 15.30: MUSETTI - SONEGO
  • a seguire: KHACHANOV – FONSECA (Bra)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 4: COCCIARETTO – TAGGER (Aut)
  • a seguire: SEIDEL (Ger) – KORPATSCH (Ger)
  • a seguire: MORVAYOVA (Svk) – JOINT (Aus)
  • a seguire: CIRSTEA (Rom) – TOMLJANOVIC (Aus)
  • 3^ match dalle 6.30: KAWA (Pol) - BRONZETTI

Approfondimento

Sinner può tornare n°1 a Parigi: le combinazioni

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Sinner, il derby e non solo: il programma su Sky

atp parigi

Italia protagonista al Masters di Parigi, con il debutto del n°2 del mondo Jannik Sinner contro...

Sinner-Bergs oggi verso le 15 LIVE su Sky

atp parigi

Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs,...

Clamoroso Alcaraz: fuori al 2° turno con Norrie

atp parigi

Incredibile a Parigi, con Alcaraz che viene eliminato al 2° turno da Cameron Norrie....

Cobolli fuori al 2° turno: vince Shelton in 2 set

atp parigi

Flavio Cobolli saluta Parigi: il romano esce di scena al 2° turno del Masters 1000 battuto in due...

Sinner-Mbappé, incontro al ristorante a Parigi

tennis&calcio

"La notte dei campioni". Con un post su Instagram, un noto ristorante italiano a Parigi ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS