E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi , da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW . A la Défense, il numero 2 del mondo esordisce sul Centrale affrontando per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs . Jannik è reduce dal trionfo di Vienna, il quarto di questa stagione e va a caccia del primo successo in carriera a Parigi . Non solo Sinner, con l'Italia protagonista del derby di giornata tra i due Lorenzo, Musetti e Sonego . Partita chiave per il carrarino, che vede sempre più a portata il pass per le Finals .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.