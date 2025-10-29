Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariatp parigi
Italia protagonista al Masters di Parigi, con il debutto del n°2 del mondo Jannik Sinner contro il belga Zizou Bergs, finora mai affrontato in carriera. Sarà derby tra i due Lorenzo, con Musetti che sfida Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
E' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, da seguire in diretta Sky Sport e in streaming su NOW. A la Défense, il numero 2 del mondo esordisce sul Centrale affrontando per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs. Jannik è reduce dal trionfo di Vienna, il quarto di questa stagione e va a caccia del primo successo in carriera a Parigi. Non solo Sinner, con l'Italia protagonista del derby di giornata tra i due Lorenzo, Musetti e Sonego. Partita chiave per il carrarino, che vede sempre più a portata il pass per le Finals.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11: RINDERKNECH (Fra) - VACHEROT (Mon)
- a seguire: CARABELLI (Arg) - ZVEREV (Ger)
- a seguire: BERGS (Bel) – SINNER
- ore 19: MOUTET (Fra) – BUBLIK (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: ALTMAIER (Ger) – RUUD (Nor)
- a seguire: A. ALIASSIME (Can) – MULLER (Fra)
- a seguire: DIMITROV (Bul) – MEDVEDEV
- non prima delle 15.30: MUSETTI - SONEGO
- a seguire: KHACHANOV – FONSECA (Bra)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4: COCCIARETTO – TAGGER (Aut)
- a seguire: SEIDEL (Ger) – KORPATSCH (Ger)
- a seguire: MORVAYOVA (Svk) – JOINT (Aus)
- a seguire: CIRSTEA (Rom) – TOMLJANOVIC (Aus)
- 3^ match dalle 6.30: KAWA (Pol) - BRONZETTI
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.