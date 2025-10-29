Sinner-Cerundolo giovedì alle 19 LIVE su Sky

Jannik Sinner ritrova Francisco Cerundolo: in palio c'è un posto nei quarti di finale al Masters 1000 di Parigi. Il match, in programma giovedì sul Centrale non prima delle 19, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Roma a Parigi, da un Masters 1000 a un altro. Cinque mesi dopo Jannik Sinner ritrova Francisco Cerundolo e ancora una volta c'è in palio un posto nei quarti di finale. Il match è in programma giovedì, non prima delle ore 19 sul Centrale de La Défense Arena, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.