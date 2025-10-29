Sinner-Cerundolo giovedì alle 19 LIVE su Sky

Sinner-Cerundolo all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streamingatp parigi
Jannik Sinner ritrova Francisco Cerundolo: in palio c'è un posto nei quarti di finale al Masters 1000 di Parigi. Il match, in programma giovedì sul Centrale non prima delle 19, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Da Roma a Parigi, da un Masters 1000 a un altro. Cinque mesi dopo Jannik Sinner ritrova Francisco Cerundolo e ancora una volta c'è in palio un posto nei quarti di finale. Il match è in programma giovedì, non prima delle ore 19 sul Centrale de La Défense Arena, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-Cerundolo, tutti i precedenti
Il bilancio nei precedenti è 3-2 in favore di Sinner che ha vinto l'ultimo confronto sulla terra rossa del Foro Italico, lo scorso maggio. Jannik si presenta dopo la netta vittoria all'esordio su Bergs, mentre l'argentino ha superato in tre set il serbo Kecmanovic dopo 2 ore e mezza di gioco.
- 2025 - Roma (R16): Sinner b. Cerundolo 7-6, 6-3
- 2023 - Roma (R16): Cerundolo b. Sinner 6-7, 6-2, 6-2
- 2022 - Vienna (R16): Sinner b. Cerundolo 7-5, 6-3
- 2022 - Davis Cup (RR): Sinner b. Cerundolo 7-5, 1-6, 6-3
- 2022 - Miami (QF): Cerundolo b. Sinner 4-1 ret.