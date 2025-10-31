Iniziano i quarti a Parigi: il programma su Sky

Giornata di quarti di finale al Masters di Parigi , ultimo 1000 della stagione, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati sul n°2 del mondo Jannik Sinner , che affronta alle ore 19 sul Centrale de La Défense lo statunitense Ben Shelton , numero 5 del seeding e fresco di qualificazione alle Finals . L'azzurro guida nei precedenti 6-1 e ha vinto gli ultimi sei. Sempre in ottica Torino, decisivo o quasi il match in apertura tra il sorprendente monegasco Vacherot e Auger-Aliassime , con il canadese che cerca punti fondamentali per la qualificazione. Chiude il programma il match tra Daniil Medvedev e Sascha Zverev.

