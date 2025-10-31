Iniziano i quarti a Parigi: il programma su Sky

Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariatp parigi
Venerdì dedicato ai quarti di finale a Parigi, con Jannik Sinner impegnato alle 19 sul Centrale contro Shelton. In campo anche Aliassime contro Vacherot, match decisivo o quasi per le Finals, Bublik-De Minaur e Medvedev-Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di quarti di finale al Masters di Parigi, ultimo 1000 della stagione, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati sul n°2 del mondo Jannik Sinner, che affronta alle ore 19 sul Centrale de La Défense lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del seeding e fresco di qualificazione alle Finals. L'azzurro guida nei precedenti 6-1 e ha vinto gli ultimi sei. Sempre in ottica Torino, decisivo o quasi il match in apertura tra il sorprendente monegasco Vacherot e Auger-Aliassime, con il canadese che cerca punti fondamentali per la qualificazione. Chiude il programma il match tra Daniil Medvedev e Sascha Zverev.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima delle 14 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 19 - Atp Parigi: SINNER (Ita) vs Shelton (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Simulcast Sky Sport Max
- non prima delle 14 - Atp Parigi: Vacherot (Mon) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Atp Parigi: Bublik (Kaz) vs De Minaur (Aust)
- ore 18.45 - Studio Tennis
- non prima delle 19 - Atp Parigi: SINNER (Ita) vs Shelton (Usa)
- non prima delle 20.30 - Medvedev vs Zverev (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4 - Wta Jiujiang: Tagger (Aut) vs Korpatsch (Ger)
- a seguire - Wta Jiujiang: Putintseva (Kaz) vs Golubic (Svi)
- a seguire - Wta Hong Kong: Bencic (Svi) vs Bucsa (Spa)
- non prima delle 8.30 - Wta Hong Kong: Sakatsuma (Jpn) vs Joint (Aus)
- non prima delle 11.30 - Wta Hong Kong: Kalinskaya vs Mboko (Can)
SKY SPORT MIX (211)
- non prima delle 14 - Simulcast Sky Sport Tennis
Approfondimento
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.