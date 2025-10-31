Musetti corre ai ripari: giocherà il 250 di Atene

Lorenzo Musetti giocherà la prossima settimana al torneo Atp 250 di Atene. Il carrarino insegue i punti necessari per assicurarsi l'ottavo e ultimo posto disponibile per le Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Una decisione resasi necessaria dopo l'eliminazione dell'azzurro al debutto a Parigi e la contemporanea semifinale conquistata dal suo rivale più diretto, quel Felix Auger-Aliassime che ora si trova a soli 90 punti di distanza. Il canadese era già iscritto all'Atp 250 di Metz, mentre Musetti aveva previsto di chiudere la stagione a Parigi. La situazione della Race ha però 'costretto' Lorenzo a fare gli straordinari, senza dimenticare che Auger-Aliassime potrebbe chiudere i giochi vincendo a Parigi. E senza contare i dubbi che permangono sulla partecipazione di Novak Djokovic, che tra l'altro sarà la testa di serie n°1 del torneo di Atene.