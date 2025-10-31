Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti giocherà l'Atp 250 Atene a caccia di punti per le Atp Finals

Tennis

Lorenzo Musetti giocherà la prossima settimana nel torneo Atp 250 di Atene. La decisione si è resa necessaria a causa dell'avvicinamento di Auger-Aliassime nella Race to Torino, con il canadese che adesso è a soli 90 punti dal carrarino

RACE TO FINALS: LA SITUAZIONE AGGIORNATA - SINNER-SHELTON LIVE

Lorenzo Musetti giocherà la prossima settimana al torneo Atp 250 di Atene. Il carrarino insegue i punti necessari per assicurarsi l'ottavo e ultimo posto disponibile per le Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Una decisione resasi necessaria dopo l'eliminazione dell'azzurro al debutto a Parigi e la contemporanea semifinale conquistata dal suo rivale più diretto, quel Felix Auger-Aliassime che ora si trova a soli 90 punti di distanza. Il canadese era già iscritto all'Atp 250 di Metz, mentre Musetti aveva previsto di chiudere la stagione a Parigi. La situazione della Race ha però 'costretto' Lorenzo a fare gli straordinari, senza dimenticare che Auger-Aliassime potrebbe chiudere i giochi vincendo a Parigi. E senza contare i dubbi che permangono sulla partecipazione di Novak Djokovic, che tra l'altro sarà la testa di serie n°1 del torneo di Atene. 

Tennis: Altre Notizie

Aliassime in semifinale, affronterà Bublik

atp parigi

Felix Auger-Aliassime non sbaglia e si qualifica per le semifinali del Masters di Parigi: il...

Sinner-Shelton LIVE alle 19 su Sky Sport Uno

live atp parigi

Al Masters 1000 di Parigi il numero 2 al mondo Jannik Sinner affronta l'americano Ben Shelton per...

Musetti corre ai ripari: giocherà il 250 di Atene

Tennis

Lorenzo Musetti giocherà la prossima settimana nel torneo Atp 250 di Atene. La decisione si è...

Wta Finals come una serata di gala: la FOTO

Tennis

Come da consuetudine, le partecipanti alle Wta Finals hanno posato con il trofeo, elegantissime...

Sinner-Shelton LIVE oggi alle 19 su Sky Sport

atp parigi

Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS