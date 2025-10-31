Sinner-Shelton LIVE oggi alle 19 su Sky Sport

Offerte Sky
Sinner-Shelton all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming

atp parigi

Il numero 2 al mondo sfida l'americano Ben Shelton (numero 5 del seeding) ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il match, in programma sul Centrale non prima delle 19, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Jannik Sinner torna subito in campo al Masters 1000 di Parigi. Il numero due al mondo, dopo la vittoria agli ottavi contro Francisco Cerundolo in due set, affronterà per un posto in semifinale Ben Shelton. L'americano, numero 5 del seeding, è reduce dal successo contro Andrey Rublev per 7-6, 6-3. Vittoria che ha anche permesso a Shelton di conquistare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Il match, in programma sul Centrale non prima delle 19, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti

  • 2025 - Wimbledon (QF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4
  • 2025 - Australian Open (SF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2
  • 2024 - Shanghai (R16): Sinner b. Shelton 6-4, 7-6
  • 2024 - Wimbledon (R16): Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (R16): Sinner b. Shelton 7-6, 6-1
  • 2023 - Vienna (R32): Sinner b. Shelton 7-6, 7-5
  • 2023 - Shanghai (R16): Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6

Sarà l'ottava sfida tra i due, con Sinner che è avanti 6-1 nei precedenti. L'azzurro ha vinto i due match giocati quest'anno, con Sinner e Shelton che si sono affrontati prima in semifinale all'Australian Open (vittoria di Jannik per 7-6, 6-2, 6-2) e poi nei quarti a Wimbledon (incontro vinto dall'azzurro 7-6, 6-4, 6-4).

