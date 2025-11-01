Giornata di semifinali al Masters di Parigi , ultimo 1000 della stagione, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Apre il programma la sfida tra Bublik e Auger-Aliassime , entrambi ancora in corsa per un posto a Torino e con il canadese a soli 90 punti dall'ottava piazza occupata da Musetti. Alle 17 tocca a Jannik Sinner. Dopo la vittoria ai quarti contro Ben Shelton, il numero due al mondo affonterà il campione in carica Zverev, con i due che sono reduci dalla finale giocata a Vienna la scorsa settimana (vinta da Sinner in tre set). Si gioca anche in Riyad con la prima giornata delle Wta Finals : subito in campo la coppia azzurra formata da Errani e Paolini .

