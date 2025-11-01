Atp Parigi, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Èil giorno delle semifinali al Masters di Parigi, con Sinner che affronta Zverev. Apre il programma Auger-Aliassime contro Bublik, entrambi ancora in corsa per le Finals. Si gioca anche in Arabia, con la prima giornata della Wta Finals: subito in campo Errani/Paolini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata di semifinali al Masters di Parigi, ultimo 1000 della stagione, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Apre il programma la sfida tra Bublik e Auger-Aliassime, entrambi ancora in corsa per un posto a Torino e con il canadese a soli 90 punti dall'ottava piazza occupata da Musetti. Alle 17 tocca a Jannik Sinner. Dopo la vittoria ai quarti contro Ben Shelton, il numero due al mondo affonterà il campione in carica Zverev, con i due che sono reduci dalla finale giocata a Vienna la scorsa settimana (vinta da Sinner in tre set). Si gioca anche in Riyad con la prima giornata delle Wta Finals: subito in campo la coppia azzurra formata da Errani e Paolini.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7 - Wta Hong Kong: Bucsa (Spa) vs Joint (Aus)
- a seguire - Wta Hong Kong: Mboko (Can) vs Fernandez (Can)
- non prima delle 14.30 - Atp Parigi: Auger-Aliassime (Can) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Studio tennis
- non prima delle 17 - Atp Parigi: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 7 - Wta Jiujiang: Salkova (Cze) vs Blinkova
- a seguire - Wta Jiujiang: Tagger (Aut) vs Golubic (Svi)
- ore 13.30 - Wta Finals: ERRANI/PAOLINI vs Muhammad/Schuurs
- ore 15.30 - Studio Tennis
- ore 15.45 - Wta Finals: Swiatek (Pol) vs Keys (Usa)
- a seguire - Studio Tennis
- a seguire - Wta Finals: Anisimova (Usa) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Wta Finals: Kudermetova/Mertens vs Hsieh/Ostapenko
SKY SPORT MAX (206)
- ore 7 - Wta Jiujiang: Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT 253
- ore 12.30 - Wta Chennai: Tararudee (Tha) vs Tjen (Ind)
- a seguire - Wta Chennai: Birrell (Aus) vs Garland (Tpe)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.