Paolini-Sabalenka domenica alle 15 LIVE su Sky

Paolini-Sabalenka alle Wta Finals, dove vedere in tv e streaming

wta finals

È Aryna Sabalenka la prima avversaria di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riyadh: sarà il terzo confronto stagionale dopo Miami e Stoccarda. Il match è in programma domenica alle 15, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È di nuovo Sabalenka-Paolini alle Wta Finals. Come nel 2024, l'azzurra incrocia la n. 1 al mondo nel round robin di Riyadh. Stavolta, però, sarà il match d'esordio per Paolini, per il secondo anno di fila tra le otto "regine". Il match è in programma domenica alle 15, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Paolini-Sabalenka, i precedenti

  • 2025 - Stoccarda (SF): Sabalenka b. Paolini 7-5, 6-4
  • 2025 - Miami (SF): Sabalenka b. Paolini 6-2, 6-2
  • 2024 - Wta Finals (RR): Sabalenka b. Paolini 6-3, 7-5
  • 2023 - Pechino (R16): Sabalenka b. Paolini 6-4, 7-6
  • 2022 - Indian Wells (R64): Paolini b. Sabalenka 2-6, 6-3, 6-3
  • 2020 - Linz (R32): Sabalenka b. Paolini 6-4, 6-4

Il bilancio nei precedenti - considerando solo quelli nel circuito maggiore - è 5-1 per Sabalenka che quest'anno ha battuto Paolini sia sul cemento di Miami che sulla terra rossa di Stoccarda. L'unico successo dell'azzurra sulla bielorussa a livello Wta risale a Indian Wells 2022: da quel momento 4 vittorie di fila per la n. 1 al mondo, senza set persi.

Wta Finals, il programma di domenica

  • ore 13 - Dabrowski/Routliffe vs Andreeva/Shnaider
  • non prima delle 15 - Sabalenka vs PAOLINI (Ita)
  • non prima delle 16.30 - Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Siniakova/Townsend vs Babos/Stefani

