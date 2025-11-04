Paolini-Gauff LIVE su Sky Sport Uno

Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli eNicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Laura Garrone. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2025 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarellie Alessandro Lupi. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh