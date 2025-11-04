Paolini-Gauff LIVE su Sky Sport Uno

Paolini-Gauff alle Wta Finals, il risultato in diretta live della partita
Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nella seconda partita del gruppo Graf delle Wta Finals di Riyad. Azzurra costretta a vincere per non essere eliminata. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
PAOLINI-GAUFF LIVE
Partita decisiva per Paolini: vincendo resta in corsa per la semifinale, perdendo verrebbe eliminata
Sorteggio in corso, un po' di riscaldamento e si parte
ECCO PAOLINI! In campo Jasmine e Gauff
Giocatrici pronte a entrare
Jasmine sembra essersi parzialmente ripresa dall'influenza che l'ha debilitata nei giorni scorsi
Il montepremi delle Wta Finals
I PREMI TURNO PER TURNO IN SINGOLARE
- Gettore partecipazione: 340.000 $ (con tre match di round robin giocati)
- Vittoria round robin: 355.000 $ per vittoria
- Vittoria in semifinale: 1.290.000 $
- Vittoria titolo: 2.540.000 $
I PREMI TURNO PER TURNO IN DOPPIO
- Gettore partecipazione: 142.000 $ (con tre match di round robin giocati)
- Vittoria round robin: 72.000 $ per vittoria
- Vittoria in semifinale: 257.000 $
- Vittoria titolo: 524.000 $
Le Wta Finals 2025 avranno un montepremi da 15,5 milioni di dollari (il più alto di sempre della manifestazione), suddiviso in 12,4 milioni per il singolare e 3,1 milioni per il doppio. La campionessa imbattuta del singolare potrebbe guadagnare 5.235 milioni di dollari, mentre un 5-0 nel doppio vale 1.139 milioni di dollari
Il regolamento delle Wta Finals
Entrambi i tabelloni sono suddivisi in due gruppi da quattro giocatrici (o coppie), e ciascuna giocatrice affronterà una volta le altre tre del proprio gruppo. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali del 7 novembre, con la vincitrice di ciascun gruppo che affronterà la seconda classificata dell’altro
I CRITERI IN CASO DI PARITA' TRA PIU' GIOCATRICI
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate Totale di set vinti Totale di giochi vinti.
Il match è già decisivo per entrambe le giocatrici, che hanno perso il primo incontro
Sul cemento, il bilancio è di tre vittorie per Gauff e una per Paolini.
Paolini-Gauff, tutti i precedenti
- 2021 – Adelaide, R1: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-1 (6-4, 6-74, 6-2)
- 2023 – Cincinnati, QF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-2)
- 2025 – Stoccarda, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-3)
- 2025 – Internazionali d'Italia, F: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2)
- 2025 – Cincinnati, QF: Jasmine Paolini b. Coco Gauff 2-1 (2-6, 6-4, 6-3)
- 2025 – Wuhan, SF: Coco Gauff b. Jasmine Paolini 2-0 (6-4, 6-3)
Sei precedenti a livello WTA tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, con un bilancio di tre vittorie a testa. L'azzurra ha vinto tre dei quattro scontri del 2025
Coco Gauff, testa di serie numero 3 del tabellone, è la campionessa in carica delle Wta Finals, dopo il trionfo del 2024
Paolini dovrà sfatare un tabù: nessuna italiana, infatti, ha mai superato il round robin delle Wta Finals in singolare. Una storia azzurra nel torneo di fine anno iniziata negli anni '70 con Raffaella Reggi
Da Reggi a Paolini: la storia italiana alle FinalsVai al contenuto
Paolini è alla seconda partecipazione alle Wta Finals. Lo scorso anno si fermò al round robin, con il bilancio di una vittoria (contro Rybakina) e due sconfitte (contro Sabalenka e Zheng)
Paolini e Gauff sono state inserite nel gruppo che porta il nome di Steffi Graf. Completano il raggruppamento Aryna Sabalenka e Jessica Pegula che saranno protagoniste del secondo singolare di giornata
Wta Finals, il programma di oggi
- 15 - PAOLINI (Ita) vs GAUFF (Usa)
- non prima delle 16.30 - Sabalenka vs Pegula (Usa)
- a seguire - Andreeva/Schnaider - Babos/Stefani
Paolini-Sabalenka: highlights Wta Finals
Jasmine è reduce dalla sconfitta all'esordio contro la n°1 del mondo Aryna Sabalenka
Si gioca a sul cemento di Riyadh, che ospita questa edizione 2025 delle Wta Finals
Jasmine Paolini affronta Coco Gauff nel 2° turno del girone Graf delle Wta Finals
