Sinner-Zverev, la semifinale LIVE alle 17 su Sky

Da Vienna a Parigi. Una settimana dopo sarà ancora Jannik Sinner contro Alexander Zverev . Il numero 2 al mondo affronterà il campione in carica e numero 3 del seeding nella semifinale al Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dalla vittoria convincente (doppio 6-3) contro l'americano Ben Shelton, mentre Zverev viene dal successo in tre set in rimonta contro Daniil Medvedev, in cui ha annullato anche due match point. Il match, in programma sul Centrale non prima delle ore 17, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

I precedenti

2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 2020 - Atp Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3

b. Sinner 7-6(3), 6-3 2021 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6

b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6 2022 - Masters 1000 Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6

b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6 2023 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 2024 - Masters 1000 Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6

b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3

b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3 2025 – Atp Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

Tra Sinner e Zverev sarà la nona sfida a livello Atp. La situazione nei precedenti è di perfetta parità: 4-4, considerando la vittoria di Sinner nella finale dell'Atp 500 di Vienna la scorsa settimana. Sarà il terzo incontro del 2025, con Jannik che ha vinto sia la finale dell'Australian Open sia quella in Austria.