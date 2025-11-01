Sinner-Zverev, la semifinale LIVE alle 17 su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Zverev all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming

atp parigi

Alla sua prima semifinale al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner se la vede contro il numero 3 del seeding Alexander Zverev. Il match, in programma sul Centrale non prima delle ore 17, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

SINNER-SHELTON: HIGHLIGHTS

Da Vienna a Parigi. Una settimana dopo sarà ancora Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Il numero 2 al mondo affronterà il campione in carica e numero 3 del seeding nella semifinale al Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dalla vittoria convincente (doppio 6-3) contro l'americano Ben Shelton, mentre Zverev viene dal successo in tre set in rimonta contro Daniil Medvedev, in cui ha annullato anche due match point. Il match, in programma sul Centrale non prima delle ore 17, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

I precedenti

  • 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
  • 2020 - Atp Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3
  • 2021 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
  • 2022 - Masters 1000 Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
  • 2023 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2024 - Masters 1000 Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
  • 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
  • 2025 – Atp Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

 

Tra Sinner e Zverev sarà la nona sfida a livello Atp. La situazione nei precedenti è di perfetta parità: 4-4, considerando la vittoria di Sinner nella finale dell'Atp 500 di Vienna la scorsa settimana. Sarà il terzo incontro del 2025, con Jannik che ha vinto sia la finale dell'Australian Open sia quella in Austria.

Tennis: Altre Notizie

Wta Finals al via oggi: tutto LIVE su Sky Sport

guida tv

Al via oggi le Wta Finals, il torneo che vede di fronte le migliori tenniste della stagione....

Sinner-Zverev, la semifinale LIVE alle 17 su Sky

atp parigi

Alla sua prima semifinale al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner se la vede contro il numero 3...

È il giorno delle semifinali: tutto LIVE su Sky

guida tv

Èil giorno delle semifinali al Masters di Parigi, con Sinner che affronta Zverev. Apre il...

Zverev in semifinale, Medvedev ko in 3 set

atp parigi

Il tedesco è in semifinale al Masters 1000 di Parigi: decisiva la vittoria contro Medvedev in tre...

Sinner in semifinale: Shelton ko 6-3, 6-3

atp parigi

Jannik Sinner è per la prima volta in semifinale al Masters 1000 di Parigi. Il numero 2 al mondo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS