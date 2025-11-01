Al via oggi le Wta Finals, il torneo che vede di fronte le migliori tenniste della stagione. A Riyadh grande attesa per Jasmine Paolini, che sarà protagonista sia nel singolare che nel doppio con Sara Errani. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'1 al 8 novembre

Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals , l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre . Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero , Luca Boschetto , Federico Ferrero , Pietro Nicolodi , Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli eNicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Laura Garrone . Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2025 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi . L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh.

In campo Paolini, anche nel doppio con Errani

L’Italia, anche quest’anno, potrà fare il tifo per Jasmine Paolini, che ha ottenuto la qualificazione per il torneo del singolare e del doppio, in coppia con Sara Errani. Paolini (8) è stata sorteggiata nel “Gruppo Graf” del torneo singolare con Aryna Sabalenka (1), Coco Gauff (3) e Jessica Pegula (5). L'altro girone, il "Gruppo Williams", vede Iga Swiatek (2), Amanda Anisimova (4), Elena Rybakina (6) e Madison Keys (7). Nel tabellone di doppio Jasmine farà coppia con Sara Errani: le azzurre (1) sono nel "Gruppo Navratilova" e sfideranno Kudermetova/Mertens (4), Hsieh/Ostapenko (6) e Muhammad/Schuurs (8). Nel “Gruppo Huber” presenti Townsend/Siniakova(2), Dabrowski/Routliffe (3), Shnaider/Andreeva (5) e Babos/Stefani (7). In più, in attesa delle Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, questa settimana si svolgeranno due tornei ATP: l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Atene, con la consueta copertura dei canali di Sky Sport. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Paolini.