Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

wta finals

A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Nell'altro match del girone sarà derby statunitense tra Gauff e Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno del debutto in singolare alle Wta Finals per Jasmine Paolini. Dopo l'esordio vincente in doppio con Sara Errani, la toscana inizia il girone Steffi Graf contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. La sfida a un tabù per Paolini che ha perso gli ultimi quattro confronti con la bielorussa, due dei quali quest'anno a Miami e Stoccarda. Nell'altra sfida del raggruppamento sarà derby statunitense tra Coco Gauff e Jessica Pegula. Nel doppio, invece, sarà la giornata dedicata al girone Liezel Huber con Siniakova/Townsend-Andreeva/Shnaider e Dabrowski/Routliffe-Babos/Stefani. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12.45 - Studio Wta Finals
  • ore 13 - Dabrowski/Routliffe vs Shnaider/Andreeva
  • ore 14.30 - Studio Wta Finals
  • ore 15 - PAOLINI (Ita) vs Sabalenka
  • a seguire - Studio Wta Finals
  • non prima delle 16.30 - Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Townsend/Siniakova vs Babos/Stefani

Tennis: Altre Notizie

Sabalenka-Paolini e non solo: il programma di oggi

wta finals

A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. 1 al mondo Aryna...

Sinner-A. Aliassime LIVE alle 15 su Sky Sport Uno

guida tv

Terza sfida in pochi mesi tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, che si trovano di fronte con...

Allarme Zverev, caviglia gonfia: Finals a rischio?

Tennis

Allarme per il tennista tedesco dopo la semifinale persa a Parigi con Sinner. Problema alla...

Auger-Aliassime in finale: Bublik ko in 2 set

atp parigi

Auger-Aliassime batte Bublik e centra la seconda finale in carriera a livello Masters 1000. Con...

Paolini-Sabalenka domenica alle 15 LIVE su Sky

wta finals

È Aryna Sabalenka la prima avversaria di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riyadh: sarà il terzo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS