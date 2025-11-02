Sabalenka-Paolini e non solo: il programma di oggi

Wta Finals, il programma di oggi: partite e orariwta finals
A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Nell'altro match del girone sarà derby statunitense tra Gauff e Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno del debutto in singolare alle Wta Finals per Jasmine Paolini. Dopo l'esordio vincente in doppio con Sara Errani, la toscana inizia il girone Steffi Graf contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. La sfida a un tabù per Paolini che ha perso gli ultimi quattro confronti con la bielorussa, due dei quali quest'anno a Miami e Stoccarda. Nell'altra sfida del raggruppamento sarà derby statunitense tra Coco Gauff e Jessica Pegula. Nel doppio, invece, sarà la giornata dedicata al girone Liezel Huber con Siniakova/Townsend-Andreeva/Shnaider e Dabrowski/Routliffe-Babos/Stefani. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12.45 - Studio Wta Finals
- ore 13 - Dabrowski/Routliffe vs Shnaider/Andreeva
- ore 14.30 - Studio Wta Finals
- ore 15 - PAOLINI (Ita) vs Sabalenka
- a seguire - Studio Wta Finals
- non prima delle 16.30 - Gauff (Usa) vs Pegula (Usa)
- a seguire - Townsend/Siniakova vs Babos/Stefani