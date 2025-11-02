Sabalenka-Paolini e non solo: il programma di oggi

A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Nell'altro match del girone sarà derby statunitense tra Gauff e Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno del debutto in singolare alle Wta Finals per Jasmine Paolini. Dopo l'esordio vincente in doppio con Sara Errani, la toscana inizia il girone Steffi Graf contro la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. La sfida a un tabù per Paolini che ha perso gli ultimi quattro confronti con la bielorussa, due dei quali quest'anno a Miami e Stoccarda. Nell'altra sfida del raggruppamento sarà derby statunitense tra Coco Gauff e Jessica Pegula. Nel doppio, invece, sarà la giornata dedicata al girone Liezel Huber con Siniakova/Townsend-Andreeva/Shnaider e Dabrowski/Routliffe-Babos/Stefani. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.