Wta Finals, il programma di oggi: partite e orariwta finals
Terzo giorno a Riyadh con il ritorno in campo di Errani e Paolini. Le azzurre sfidano Hsieh/Ostapenko per ipotecare la qualificazione in semifinale. Nel gruppo Serena Williams spazio a Swiatek-Rybakina e il derby statunitense Anisimova-Keys. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Proseguono le Wta Finals a Riyadh, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lunedì dedicato alla seconda giornata del gruppo Martina Navratilova che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. Reduci dal successo all'esordio su Muhammad/Schuurs, le azzurre affronteranno le n. 6 del seeding Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Una partita chiave per il girone, che potrebbe avvicinare la coppia italiana alla semifinale. In singolare, invece, spazio al gruppo Serena Williams. Alle 15 Swiatek-Rybakina, a seguire il derby statunitense Anisimova-Keys.
Leggi anche
Wta Finals: classifica, calendario e risultati
Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 12.45 - Studio tennis
- ore 13 - ERRANI/PAOLINI vs Hsieh/Ostapenko
- a seguire - Studio tennis
- non prima delle 15 - Swiatek (Pol) vs Rybakina (Kaz)
- ore 15.45 - Studio Tennis
- non prima delle 16.30 - Anisimova (Usa) vs Keys (Usa)
- a seguire - Studio tennis
- a seguire - Kudermetova/Mertens vs Muhammad/Schuurs