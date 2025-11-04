Djokovic non sbaglia: Tabilo ko, è ai quarti

Novak Djokovic batte 7-6, 6-1 il cileno Alejandro Tabilo e conquista i quarti di finale numero 225 della carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic parte con il piede giusto nell'ATP 250 di Atene (Hellenic Championship), torneo indoor su cemento trasferito dalla sua famiglia da Belgrado. Il serbo, testa di serie n. 1, ha battuto il cileno Alejandro Tabilo, conquistando i quarti di finale numero 225 della carriera (-1 da Nadal), i sesti consecutivi. Nole ha così 'vendicato' le due sconfitte che Tabilo gli aveva rifilato nei loro due unici scontri precedenti (Montecarlo e Roma 2024), entrambi sulla terra battuta. 7-6(3), 6-1 i parziali per il numero 4 del mondo, che dopo un combattuto primo set, ha preso il largo vincendo 20 degli ultimi 23 punti del match. Giovedì attende uno tra Spizziri e Borges.