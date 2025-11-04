Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Djokovic ai quarti all'Atp Atene: Tabilo battuto 7-6, 6-1

atp atene

Novak Djokovic batte 7-6, 6-1 il cileno Alejandro Tabilo e conquista i quarti di finale numero 225 della carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Novak Djokovic parte con il piede giusto nell'ATP 250 di Atene (Hellenic Championship), torneo indoor su cemento trasferito dalla sua famiglia da Belgrado. Il serbo, testa di serie n. 1, ha battuto il cileno Alejandro Tabilo, conquistando i quarti di finale numero 225 della carriera (-1 da Nadal), i sesti consecutivi. Nole ha così 'vendicato' le due sconfitte che Tabilo gli aveva rifilato nei loro due unici scontri precedenti (Montecarlo e Roma 2024), entrambi sulla terra battuta. 7-6(3), 6-1 i parziali per il numero 4 del mondo, che dopo un combattuto primo set, ha preso il largo vincendo 20 degli ultimi 23 punti del match. Giovedì attende uno tra Spizziri e Borges. 

Tennis: Altre Notizie

Sonego ai quarti: Cobolli battuto nel derby

atp metz

Lorenzo Sonego fa suo il derby con Flavio Cobolli e si qualifica per i quarti del torneo Atp 250...

Djokovic non sbaglia: Tabilo ko, è ai quarti

atp atene

Novak Djokovic batte 7-6, 6-1 il cileno Alejandro Tabilo e conquista i quarti di finale numero...

Musetti, arriva Perlas come supercoach per il 2026

la novità

Lorenzo Musetti aggiunge un prestigioso nome al suo staff: in qualità di supercoach, a fianco...

Sabalenka-Kyrgios, torna la 'battaglia dei sessi'

il remake

Cinquantadue anni dopo, torna la 'battaglia dei sessi' nel tennis: a sfidarsi il 28 dicembre a...

Paolini perde anche con Gauff: è eliminata

wta finals

Jasmine Paolini aritmeticamente eliminata dalle Wta Finals di Riyad: decisiva la netta...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS