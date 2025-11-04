Passaro subito eliminato: vince Blockx in 3 set

Francesco Passaro eliminato al debutto a Metz. L'azzurro, n°129 del mondo, è stato rimontato dal belga Alexander Blockx, numero 102 del ranking, che si è imposto 3-6, 6-3, 6-4. Passaro, che in stagione ha vinto 5 partite nel circuito maggiore, ha così ceduto contro il giovane che sarà tra i protagonisti delle NextGen Finals in programma a Riad dal 17 al 21 dicembre.