Passaro subito eliminato: vince Blockx in 3 set

Atp Metz, i risultati degli italiani: Passaro eliminato al 1° turno da Blockx

atp metz

Francesco Passaro eliminato al debutto a Metz: l'azzurro viene rimontato dal belga Alexander Blockx in tre set. Alle 18 il derby Sonego-Cobolli. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Francesco Passaro eliminato al debutto a Metz. L'azzurro, n°129 del mondo, è stato rimontato dal belga  Alexander Blockx, numero 102 del ranking, che si è imposto 3-6, 6-3, 6-4. Passaro, che in stagione ha vinto 5 partite nel circuito maggiore, ha così ceduto contro il giovane che sarà tra i protagonisti delle NextGen Finals  in programma a Riad dal 17 al 21 dicembre. 

Tennis: Altre Notizie

