Musetti, arriva Perlas come supercoach per il 2026

Musetti, José Perlas nuovo coach dello staff tecnico: affiancherà Tartarini dal 2026la novità
Lorenzo Musetti aggiunge un prestigioso nome al suo staff: in qualità di supercoach, a fianco dello storico Simone Tartarini, arriva infatti José Perlas, due volte vincitore da capitano della Davis con la Spagna e già allenatore di Moya e Costa, trionfatori al Roland Garros
In attesa del debutto ad Atene che può dargli l'aritmetica qualificazione a Torino, in programma mercoledì, Lorenzo Musetti cambia nel suo staff tecnico. Anzi, aggiunge. Come riportato da Spazio Tennis e poi confermato dal suo entourage, dal 2026 il carrarino avrà come supercoach José Perlas, che affiancherà lo storico tecnico Simone Tararini. Ex capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, vinta due volte nel 2000 e nel 2004, in passato ha guidato Carlos Moya (n°1 del mondo e vittoria al Roland Garros) Albert Costa (anche lui trionfatore a Parigi). In carriera è stato coach di Coria, Almagro e ha lavorato con Ferrero, Tipsarevic, Fognini, fino all'ultima collaborazione con Dusan Lajovic.