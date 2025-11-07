Musetti-Korda LIVE alle 18 su Sky Sport Uno

Musetti-Korda all'Atp Atene, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti continua la rincorsa alle Atp Finals: l'azzurro è impegnato nella semifinale di Atene contro Sebastian Korda, n. 52 al mondo. Chi vince sfiderà Djokovic per il titolo. Il match sarà in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Intanto è stato ufficializzato il programma di domani ad Atene. In caso di vittoria oggi, Lorenzo Musetti giocherebbe la finale con Novak Djokovic alle ore 17. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Atp Metz, Sonego fuori in semifinale
Sonego saluta il Moselle Open a un passo dalla finale, battuto in rimonta da Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Per il britannico è la seconda finale consecutiva a Metz
Bilancio di 17 vittorie e 15 sconfitte per Lorenzo Musetti contro tennisti statunitensi nel circuito maggiore. Il record diventa 7-11 considerando solo i match su cemento (serie aperta di 4 ko consecutivi sul duro contro tennisti USA, l'ultima vittoria agli US Open 2024 con Opelka)
Grazie alla semifinale ad Atene, Sebastian Korda è certo di chiudere l'anno in top 50. Virtualmente lo statunitense è n. 48 al mondo, ma potrebbe diventare n. 45 in caso di vittoria oggi
Korda ha un record di 9 vittorie e 20 sconfitte contro top 10, bilancio che diventa 1-2 considerando solo i match di quest'anno. L'unica vittoria lo scorso marzo a Miami, contro Stefanos Tsitsipas
Djokovic in finale: sarà la 144esima in carriera
Chi vince sfiderà in finale Novak Djokovic che ha superato il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e un quarto. Per il serbo sarà la finale n. 144 in carriera nel 23° paese differente
I giocatori nati dopo il 2000 con più finali Atp
- Jannik Sinner 32
- Carlos Alcaraz 31
- Felix Auger-Aliassime 20
- Sebastian Baez 11
- Holger Rune 11
- Sebastian Korda 9
- Lorenzo Musetti 7
- Jack Draper 7
Korda e Musetti sono tra i giocatori nati dopo il 2000 con più finali nel circuito maggiore: lo statunitense è sesto, l'azzurro è settimo
Korda insegue oggi la decima finale in carriera nel circuito Atp, la seconda dell'anno dopo Adelaide. Lo statunitense può diventare il quinto americano a giocare più di una finale quest'anno dopo Fritz (3), Brooksby (2), Kovacevic (2) e Shelton (2)
Musetti gioca oggi la quinta semifinale in carriera su cemento indoor, la seconda dell'anno dopo Vienna. Finora l'azzurro le ha perse tutte: c'è un tabù da sfatare
Musetti va oggi a caccia dell'ottava finale in carriera nel circuito maggiore, la terza dell'anno dopo Monte-Carlo e Chengdu e la prima su cemento indoor
Una partita in più sulle gambe, invece, per Sebi Korda che ieri ha impiegato appena un'ora per battere Kecmanovic. Nei match precedenti lo statunitense aveva vinto in rimonta sia con Dzumhur che con Popyrin
Lorenzo è reduce dalla convincente prestazione contro Muller, superato in un'ora e 22 minuti. Una partita più semplice rispetto al sofferto esordio con Wawrinka
Da Atene passa il sogno Atp Finals di Musetti: Lorenzo, infatti, deve vincere il torneo per volare a Torino. Due vittorie, dunque, lo separano dalla qualificazione
Korda-Musetti, tutti i precedenti
- 2022 - Metz (R16): Korda b. Musetti 6-3, 7-6
- 2022 - Madrid (R32): Musetti b. Korda 6-4, 6-3
- 2021 - Next Gen Atp Finals (RR): Korda b. Musetti 4-2, 4-3, 4-2
- 2021 - Lione (R16): Musetti b. Korda 6-3, 1-6, 6-4
Musetti non ha mai battuto Korda su cemento indoor: due precedenti (Metz 2022 e Next Gen Atp Finals 2021) e due vittorie dello statunitense
Musetti e Korda tornano a sfidarsi tre anni dopo l'ultima volta. Era settembre 2022, al torneo di Metz (su cemento indoor) e vinse l'americano in due set (6-3, 7-6)
Il cammino di Korda
- 1° turno: vs Popyrin 4-6, 6-3, 6-4
- 2° turno: vs Dzumhur 4-6, 6-3, 6-3
- Quarti: vs Kecmanovic 6-3, 6-2
Il cammino di Musetti
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Wawrinka 4-6, 7-6, 6-4
- Quarti: vs Muller 6-2, 6-4
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE - Atp Atene: Djokovic (Srb) vs Hanfmann (Ger)
- non prima delle 18 - Atp Atene: Korda (Usa) vs MUSETTI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Pegula (Usa) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Sabalenka vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Kudermetova/Mertens vs Siniakova/Townsend
SKY SPORT MAX (206)
- LIVE - Atp Metz: Norrie (Gbr) vs SONEGO (Ita)
- non rima delle 18 - Atp Metz: Sachko (Ukr) vs Tien (Usa)
Giornata di semifinali all'Atp 250 di Atene. Più tardi in campo Lorenzo Musetti contro Sebastian Korda