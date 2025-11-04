Paolini-Gauff e non solo: il programma su Sky

Offerte Sky
Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

wta finals

Seconda giornata del gruppo Graf, con Jasmine Paolini impegnata alle ore 15 italiane a Riyad contro Coco Gauff in un match già decisivo per provare a passare il turno. Chiude il programma Sabalenka-Pegula. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Proseguono le Wta Finals a Riyadh, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì dedicato alla seconda giornata del gruppo Steffi Graf che vede protagonista Jasmine Paolini. Dopo il ko all'esordio con Sabalenka, condizionata anche da un fastidioso raffreddore, la toscana gioca un match da dentro o fuori contro l'altra grande delusa del debutto, la statunitense Coco Gauff, terza testa di serie e campionessa in carica. Si gioca a Riyad alle ore 15 italiane. Chiude il programma Sabalenka-Pegula, che si giocano il primo posto del girone. 

Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - Siniakova/Townsend - Dabrowski/Routliffe
  • non prima delle 15 - PAOLINI (Ita) vs GAUFF (Usa)
  • non prima delle 16.30 - Sabalenka vs Pegula (Usa)
  • a seguire - Andreeva/Schnaider - Babos/Stefani

Wta Finals: classifica, calendario e risultati

