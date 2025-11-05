Musetti e Berrettini: il programma di oggi su Sky

Offerte Sky
Atp Atene e Atp Metz, il programma di oggi: partite e orari

Si gioca a livello Atp tra Metz e Atene, per la terza giornata dei tornei che chiudono la stagione prima delle Finals. Occhi puntati sul debutto ad Atene di Lorenzo Musetti, costretto a vincere per staccare il pass per Torino. Sempre in Grecia c'è Darderi, a Metz tocca a Berrettini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lo spettacolo del grande tennis continua ed è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Terza giornata dei tornei Atp 250 di Metz e Atene, ultimi appuntamenti del circuito prima delle Atp Finals di Torino, al via domenica 9. Ci si gioca l'ultimo pass utile, in corsa il nostro Lorenzo Musetti che debutta contro il 40enne svizzero Stan Wawrinka, con cui ha vinto l'unico precedente. Azzurro costretto a vincere il torneo per superare Auger-Aliassime all'ottavo posto nella Race. Sempre in Grecia esordio anche per Luciano Darderi. A Metz invece tocca a Matteo Berrettini, che affronta Vukic. 

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 13: KECMANOVIC (Srb) - DARDERI (Ita)
  • a seguire: MULLER (Fra) - ETCHEVERRY (arg)
  • non prima delle 17: WAWRINKA (Svi) - MUSETTI (Ita)
  • a seguire: VUKIC (Aus) - BERRETTINI (Ita)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 18: SACHKO (Ukr) - BUBLIK (Kaz)

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

