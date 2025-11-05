Musetti e Berrettini: il programma di oggi su Sky

Lo spettacolo de l grande tennis continua ed è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Terza giornata dei tornei Atp 250 di Metz e Atene , ultimi appuntamenti del circuito prima delle Atp Finals di Torino, al via domenica 9. Ci si gioca l'ultimo pass utile, in corsa il nostro Lorenzo Musetti che debutta contro il 40enne svizzero Stan Wawrinka , con cui ha vinto l'unico precedente. Azzurro costretto a vincere il torneo per superare Auger-Aliassime all'ottavo posto nella Race. Sempre in Grecia esordio anche per Luciano Darderi . A Metz invece tocca a Matteo Berrettini , che affronta Vukic.

