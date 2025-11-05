Errani/Paolini per la semifinale: programma su Sky

Terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova a Riyadh che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, che con una vittoria su Kudermetova/Mertens centrerebbero la semifinale. Nel gruppo Serena Williams spazio allo spareggio Swiatek-Anisimova e Rybakina-Keys. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono le Wta Finals a Riyadh, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Mercoledì dedicato alla terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. Reduci dalla sconfitta contro le n. 6 del seeding Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, le azzurre affrontano Kudermetova/Mertens. Un autentico spareggio: chi vince vola in semifinale, chi perde torna a casa. In singolare, invece, spazio al gruppo Serena Williams con Swiatek-Anisimova per un posto in semifinale e Rybakina-Keys.