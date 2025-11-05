Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

wta finals

Terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova a Riyadh che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, che con una vittoria su Kudermetova/Mertens centrerebbero la semifinale. Nel gruppo Serena Williams spazio allo spareggio Swiatek-Anisimova e Rybakina-Keys. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono le Wta Finals a Riyadh, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Mercoledì dedicato alla terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova che vede protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. Reduci dalla sconfitta contro le n. 6 del seeding Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, le azzurre affrontano Kudermetova/Mertens. Un autentico spareggio: chi vince vola in semifinale, chi perde torna a casa. In singolare, invece, spazio al gruppo Serena Williams con Swiatek-Anisimova per un posto in semifinale e Rybakina-Keys.

Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - ERRANI/PAOLINI vs Kudermetova/Mertens 
  • non prima delle 15 - Rybakina (Kaz) vs Keys (Usa)
  • non prima delle 16.30 - Swiatek (Pol) vs Anisimova (Usa) 
  • a seguire - Hsieh/Ostapenko vs Muhammad/Schuurs

Tennis: Altre Notizie

Musetti e Berrettini: il programma di oggi su Sky

guida tv

Si gioca a livello Atp tra Metz e Atene, per la terza giornata dei tornei che chiudono la...

Errani/Paolini per la semifinale: programma su Sky

wta finals

Terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova a Riyadh che vede...

Sonego ai quarti: Cobolli battuto nel derby

atp metz

Lorenzo Sonego fa suo il derby con Flavio Cobolli e si qualifica per i quarti del torneo Atp 250...

Djokovic non sbaglia: Tabilo ko, è ai quarti

atp atene

Novak Djokovic batte 7-6, 6-1 il cileno Alejandro Tabilo e conquista i quarti di finale numero...

Musetti, arriva Perlas come supercoach per il 2026

la novità

Lorenzo Musetti aggiunge un prestigioso nome al suo staff: in qualità di supercoach, a fianco...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS