Tre azzurri in campo: il programma LIVE su Sky

Giovedì di quarti di finale ad Atene e Metz , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono tre gli italiani in campo, in una staffetta azzurra che partirà alle 14 dalla Grecia con Lorenzo Musetti . Reduce dal sofferto debutto con Wawrinka, il carrarino sfiderà il francese Muller, n. 43 al mondo. L'obiettivo è chiaro: continuare la marcia per centrare la qualificazione alle Atp Finals. Poi i riflettori si sposteranno su Metz dove attorno alle 16 scenderà in campo Lorenzo Sonego , contro il tedesco Daniel Altmaier. Chiuderà la giornata Matteo Berrettini , impegnato con lo statunitense Learner Tien.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

