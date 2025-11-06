Tre azzurri in campo: il programma LIVE su Sky

Atp Atene e Metz, il programma di oggi: partite e orariATENE E METZ
Giovedì azzurro sull'asse Atene-Metz con tre italiani in campo. Si parte alle 14 in Grecia con Lorenzo Musetti contro il francese Muller, poi riflettori su Metz con Sonego e Berrettini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì di quarti di finale ad Atene e Metz, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono tre gli italiani in campo, in una staffetta azzurra che partirà alle 14 dalla Grecia con Lorenzo Musetti. Reduce dal sofferto debutto con Wawrinka, il carrarino sfiderà il francese Muller, n. 43 al mondo. L'obiettivo è chiaro: continuare la marcia per centrare la qualificazione alle Atp Finals. Poi i riflettori si sposteranno su Metz dove attorno alle 16 scenderà in campo Lorenzo Sonego, contro il tedesco Daniel Altmaier. Chiuderà la giornata Matteo Berrettini, impegnato con lo statunitense Learner Tien.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT MAX (206)
- ore 12 - Atp Atene: Korda (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
- non prima delle 14 - Atp Atene: Muller (Fra) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- non prima delle 17 - Atp Atene: Djokovic (Srb) vs Borges (Por)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MIX (211)
- ore 13 - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Atp Metz: SONEGO (Ita) vs Altmaier (Ger)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- a seguire - Atp Metz: BERRETTINI (Ita) vs Tien (Usa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.