Sonego in semifinale: Altmaier ko in due set

Atp Metz, i risultati degli italiani: Sonego in semifinale

Sonego è in semifinale a Metz al termine di una prestrazione straordinaria, in cui ha annullato sei set point nel secondo parziale: 6-4, 7-6 il punteggio in favore dell'azzurro contro il tedesco Altmaier. Sfiderà Cameron Norrie. In campo ora su Sky Sport Max Berrettini, che affronta ai quarti l'americano Tien. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Lorenzo Sonego è in semifinale all'Atp 250 di Metz. L'azzurro ha battuto il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4, 7-6 in due ore e due minuti di gioco. Nel primo set, in cui Sonego è stato praticamente perfetto con il 94% di punti vinti con la prima di servizio, a esser decisivo è stato il break strappato dal torinese nel quinto gioco. Nel secondo parziale, invece, il momento chiave è stato il dodicesimo game: sotto 5-6 e servizio, Sonego ha annullato ben sei set point, conquistando così il tiebreak che gli ha permesso di raggiungere la sua 11^ semifinale a livello Atp. Al prossimo turno, Sonego affronterà il britannico Cameron Norrie.

