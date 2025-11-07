Musetti e Sonego in semifinale: il programma

È il giorno delle semifinali agli Atp 250 di Atene e di Metz, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due gli italiani che scenderanno in campo: in Grecia massima attenzione su Lorenzo Musetti . Il carrarino, dopo la vittoria convincente ai quarti contro il francese Muller, affronterà per un posto in finale l'americano Sebastian Korda. Musetti va ovviamente a caccia del successo, che lo porterebbe a una sola vittoria dalla qualificazione alle Atp Finals di Torino. Oltre a Musetti, ad Atene ci sarà anche Novak Djokovic che se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. A Metz, invece, Lorenzo Sonego sfiderà il britannico Cameron Norrie.

