Musetti e Sonego in semifinale: il programma

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Atene e Metz, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Il carrarino affronta Korda ad Atene per mantenere vivo l'obiettivo Finals di Torino. A Metz, invece, Sonego sfida il britannico Norrie. In campo anche Novak Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

È il giorno delle semifinali agli Atp 250 di Atene e di Metz, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli italiani che scenderanno in campo: in Grecia massima attenzione su Lorenzo Musetti. Il carrarino, dopo la vittoria convincente ai quarti contro il francese Muller, affronterà per un posto in finale l'americano Sebastian Korda. Musetti va ovviamente a caccia del successo, che lo porterebbe a una sola vittoria dalla qualificazione alle Atp Finals di Torino. Oltre a Musetti, ad Atene ci sarà anche Novak Djokovic che se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. A Metz, invece, Lorenzo Sonego sfiderà il britannico Cameron Norrie.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 16 - Atp Atene: Djokovic (Srb) vs Hanfmann (Ger)
  • non prima delle 18 - Atp Atene: Korda (Usa) vs MUSETTI (Ita)

SKY SPORT MAX (206)

  • non prima delle 15.30 - Atp Metz: Norrie (Gbr) vs SONEGO (Ita)
  • non rima delle 18 - Atp Metz: Sachko vs Tien (Usa)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Wta Finals, oggi le semifinali: programma su Sky

Tennis

Le Wta Finals di Riyadh entrano nel vivo con le semifinali. In singolare in campo Pegula-Rybakina...

Musetti e Sonego in semifinale: il programma

Tennis

Il carrarino affronta Korda ad Atene per mantenere vivo l'obiettivo Finals di Torino. A Metz,...

Sinner-Alcaraz, l'allenamento venerdì LIVE su Sky

atp finals

Il numero 1 e il numero 2 al mondo si alleneranno assieme a sorpresa questo venerdì: appuntamento...

Sonego in semifinale, Berrettini eliminato da Tien

atp metz

Sonego è in semifinale a Metz al termine di una prestrazione straordinaria, in cui ha annullato...

Paolini ko: Pegula vince in due set

wta finals

L'azzurra ha perso contro Jessica Pegula, n. 5 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-3 in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS