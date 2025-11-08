Sabalenka-Rybakina LIVE alle 17 su Sky Sport

Giorno di finali alle Wta Finals 2025 . A contendersi il titolo a Riyadh saranno la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina , ultima in ordine di tempo ad aver raggiunto le Finals. La finale è in programma alle 17, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Come arrivano Sabalenka e Rybakina

Sabalenka e Rybakina arrivano alla finale da imbattute. Per entrambe è stato un percorso netto con 4 vittorie, tre nel round robin più la semifinale, per entrambe risolta soltanto al terzo set. Sia la bielorussa che la kazaka non hanno mai vinto le Wta Finals, ma in palio c'è anche un ricco assegno da 5,2 milioni di dollari. Il bilancio nei precedenti è 8-5 per Sabalenka, ma Rybakina ha già battuto la bielorussa quest'anno a Cincinnati e, lo scorso anno, sul cemento di Riyadh alle Finals, nel round robin.