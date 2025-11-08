Sabalenka-Rybakina LIVE alle 17 su Sky Sport

Offerte Sky
A Riyadh è il giorno della finale delle Wta Finals. Di fronte Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, entrambe a caccia del primo trionfo nel master di fine anno. In palio anche un assegno da oltre 5 milioni di dollari. Appuntamento alle 17 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Come arrivano Sabalenka e Rybakina

Sabalenka e Rybakina arrivano alla finale da imbattute. Per entrambe è stato un percorso netto con 4 vittorie, tre nel round robin più la semifinale, per entrambe risolta soltanto al terzo set. Sia la bielorussa che la kazaka non hanno mai vinto le Wta Finals, ma in palio c'è anche un ricco assegno da 5,2 milioni di dollari. Il bilancio nei precedenti è 8-5 per Sabalenka, ma Rybakina ha già battuto la bielorussa quest'anno a Cincinnati e, lo scorso anno, sul cemento di Riyadh alle Finals, nel round robin.

