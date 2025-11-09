Atp Finals, si parte: il programma di oggi su Sky

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il primo a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur, in serata Zverev-Shelton. Nel doppio debuttano Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i numeri 1 al mondo Cash/Glasspool

Gli occhi del tennis mondiale sono su Torino per l'edizione 2025 delle Nitto Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sky garantirà una copertura totale dell'evento, con 12 ore live al giorno per un totale di 100 ore complessive. Il primo singolarista a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz, impegnato nel debutto con Alex De Minaur. In serata, invece, spazio al primo match del gruppo Bjorn Borg tra Sascha Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno dell'esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per il secondo anno di fila alle Finals, gli azzurri sfideranno i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool.