Atp Finals, si parte: il programma di oggi su Sky

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il primo a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur, in serata Zverev-Shelton. Nel doppio debuttano Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i numeri 1 al mondo Cash/Glasspool
Gli occhi del tennis mondiale sono su Torino per l'edizione 2025 delle Nitto Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sky garantirà una copertura totale dell'evento, con 12 ore live al giorno per un totale di 100 ore complessive. Il primo singolarista a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz, impegnato nel debutto con Alex De Minaur. In serata, invece, spazio al primo match del gruppo Bjorn Borg tra Sascha Zverev e Ben Shelton. Sarà anche il giorno dell'esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per il secondo anno di fila alle Finals, gli azzurri sfideranno i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool.
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals
- ore 14 - Alcaraz (Esp) vs De Minaur (Aus)
- ore 16 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Zverev (Ger) vs Shelton (Usa) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno