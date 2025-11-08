Le Atp Finals sono LIVE su Sky: la guida tv

Atp Finals, dove vedere le partite del torneo in tv e streamingatp finals
Sky scende in campo per Atp Finals con una copertura totale dell'evento su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In diretta tutti i match del singolare e del doppio, con studi di presentazione e approfondimento prima e dopo ogni match. Ogni giorno 12 ore live, per un totale di quasi 100 ore. Ampia copertura anche sulle piattaforme social e digital
Tutto pronto per le Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà copertura totale dell'evento con tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.
La squadra di Sky Sport
Il racconto dell'edizione 2025 delle Atp Finals sarà curato dalla squadra tennis di Sky Sport composta da Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero. Nell’analisi si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Flavia Pennetta, protagonista degli studi di fine giornata. Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.
La copertura dell'evento su sito e social
Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al liveblog di tutte le partite e su Insider, la sezione Premium del sito, ulteriori analisi e approfondimenti delle principali firme di Sky Sport.
Atp Finals, la programmazione su Sky Sport Tennis e NOW
DOMENICA 9 NOVEMBRE
- ore 11 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - Doppio (round robin)
- ore 13.30 - Studio Atp Finals
- ore 14 - Singolare (round robin)
- ore 16 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - Doppio (round robin)
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
LUNEDI 10 NOVEMBRE
- ore 11.15 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 11.30 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 16 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20.30 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
MARTEDI 11 NOVEMBRE
- ore 11.15 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 11.30 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 16 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Singolare (round robin)
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider
MERCOLEDI 12 NOVEMBRE
- ore 11.15 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 11.30 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 16 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Singolare (round robin)
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider
GIOVEDI 13 NOVEMBRE
- ore 11.15 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 11.30 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 16 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20.30 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
VENERDI 14 NOVEMBRE
- ore 11.15 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 11.30 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 - Singolare (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 16 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Doppio (round robin) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Singolare (round robin)
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider
SABATO 15 NOVEMBRE
- ore 11.30 - Studio Atp Finals
- ore 12 - Doppio (Semifinale 1)
- ore 14 - Studio Atp Finals
- ore 14.30 - Singolare (Semifinale 1)
- ore 16.30 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - Doppio (Semifinale 2) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20.30 - Singolare (Semifinale 2) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
DOMENICA 16 NOVEMBRE
- ore 14.30 - Studio Atp Finals
- ore 15 - Finale Doppio
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Finale Singolare - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20.30 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno