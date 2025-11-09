Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti-Fritz alle Atp Finals, dove vedere in tv e streaming

atp finals

Prima volta alle Atp Finals per Lorenzo Musetti: il carrarino debutta a Torino contro Taylor Fritz, finalista un anno fa. Appuntamento lunedì alle 14, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ALCARAZ-DE MINAUR LIVE

Lorenzo Musetti si prepara al debutto alle Atp Finals. Per la prima volta in carriera al torneo dei maestri, l'azzurro esordirà a Torino contro il numero 6 al mondo Taylor Fritz, finalista un anno fa. Match in programma lunedì alle 14, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Musetti-Fritz, i precedenti

Musetti e Fritz non si sfidano dagli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per l'azzurro, ma c’è un solo confronto su cemento indoor che risale alla Coppa Davis 2022 dove vinse Fritz. Di seguito tutti i precedenti:

  • 2024 - Olimpiadi (R16): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5
  • 2024 - Wimbledon (QF): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1
  • 2024 - Monte-Carlo (R64): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4
  • 2022 - Davis Cup (QF): Fritz b. Musetti 7-6, 6-3
  • 2022 - Wimbledon (R128): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3

Tennis: Altre Notizie

Musetti-Fritz lunedì alle 14 su Sky Sport Uno

atp finals

Prima volta alle Atp Finals per Lorenzo Musetti: il carrarino debutta a Torino contro Taylor...

Sinner-A. Aliassime lunedì alle 20.30 su Sky Sport

atp finals

Jannik Sinner debutta a Torino contro Felix Auger-Aliassime, nel remake della finale di otto...

Alcaraz-De Minaur LIVE alle 14 su Sky Sport Tennis

live atp finals

Carlos Alcaraz apre le Atp Finals 2025. Lo spagnolo è impegnato nel primo singolare a Torino...

Atp Finals, si parte: il programma di oggi su Sky

Tennis

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in...

Djoko vince Atene ma niente Finals: c'è Musetti!

atp atene

Novak Djokovic ha vinto l'Atp di Atene (101° titolo in carriera) battendo 4-6, 6-3, 7-5 Lorenzo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS