Musetti-Fritz lunedì alle 14 su Sky Sport Uno

Musetti-Fritz alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingatp finals
Prima volta alle Atp Finals per Lorenzo Musetti: il carrarino debutta a Torino contro Taylor Fritz, finalista un anno fa. Appuntamento lunedì alle 14, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Lorenzo Musetti si prepara al debutto alle Atp Finals. Per la prima volta in carriera al torneo dei maestri, l'azzurro esordirà a Torino contro il numero 6 al mondo Taylor Fritz, finalista un anno fa. Match in programma lunedì alle 14, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Musetti-Fritz, i precedenti
Musetti e Fritz non si sfidano dagli ottavi di finale delle Olimpiadi 2024. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per l'azzurro, ma c’è un solo confronto su cemento indoor che risale alla Coppa Davis 2022 dove vinse Fritz. Di seguito tutti i precedenti:
- 2024 - Olimpiadi (R16): Musetti b. Fritz 6-4, 7-5
- 2024 - Wimbledon (QF): Musetti b. Fritz 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1
- 2024 - Monte-Carlo (R64): Musetti b. Fritz 6-4, 6-4
- 2022 - Davis Cup (QF): Fritz b. Musetti 7-6, 6-3
- 2022 - Wimbledon (R128): Fritz b. Musetti 6-4, 6-4, 6-3