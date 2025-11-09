Sinner-A. Aliassime lunedì alle 20.30 su Sky Sport

Sinner-Auger Aliassime alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingatp finals
Jannik Sinner debutta a Torino contro Felix Auger-Aliassime, nel remake della finale di otto giorni fa a Parigi vinta dall’azzurro. Appuntamento lunedì alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Inizieranno lunedì sera le Atp Finals 2025 per Jannik Sinner. Il campione in carica del torneo debutterà a Torino contro Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo già battuto otto giorni fa nella finale di Parigi. Appuntamento lunedì alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti
Sarà il sesto confronto tra l'azzurro e il canadese. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per Sinner, passato avanti nel h2h grazie alle recenti vittorie su cemento, prima agli US Open e poi a Parigi. Due match vinti da Jannik, ma ben giocati da Auger-Aliassime. Di seguito tutti i precedenti:
- 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2