Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Auger Aliassime alle Atp Finals, dove vedere in tv e streaming

atp finals

Jannik Sinner debutta a Torino contro Felix Auger-Aliassime, nel remake della finale di otto giorni fa a Parigi vinta dall’azzurro. Appuntamento lunedì alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ALCARAZ-DE MINAUR LIVE

Inizieranno lunedì sera le Atp Finals 2025 per Jannik Sinner. Il campione in carica del torneo debutterà a Torino contro Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo già battuto otto giorni fa nella finale di Parigi. Appuntamento lunedì alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti

Sarà il sesto confronto tra l'azzurro e il canadese. Il bilancio nei precedenti è 3-2 per Sinner, passato avanti nel h2h grazie alle recenti vittorie su cemento, prima agli US Open e poi a Parigi. Due match vinti da Jannik, ma ben giocati da Auger-Aliassime. Di seguito tutti i precedenti:

  • 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
  • 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2

Tennis: Altre Notizie

Musetti-Fritz lunedì alle 14 su Sky Sport Uno

atp finals

Prima volta alle Atp Finals per Lorenzo Musetti: il carrarino debutta a Torino contro Taylor...

Sinner-A. Aliassime lunedì alle 20.30 su Sky Sport

atp finals

Jannik Sinner debutta a Torino contro Felix Auger-Aliassime, nel remake della finale di otto...

Alcaraz-De Minaur LIVE alle 14 su Sky Sport Tennis

live atp finals

Carlos Alcaraz apre le Atp Finals 2025. Lo spagnolo è impegnato nel primo singolare a Torino...

Atp Finals, si parte: il programma di oggi su Sky

Tennis

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in...

Djoko vince Atene ma niente Finals: c'è Musetti!

atp atene

Novak Djokovic ha vinto l'Atp di Atene (101° titolo in carriera) battendo 4-6, 6-3, 7-5 Lorenzo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS