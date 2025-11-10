Sinner-Auger LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Auger Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Sinner inizia il suo cammino alle Atp Finals 2025 contro Auger-Aliassime, numero 8 al mondo, nel remake della finale di Parigi. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARI DELLE ATP FINALS

LIVE

Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti

  • 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
  • 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2

Auger e Sinner si ritrovano uno di fronte all’altro appena una settimana dopo la finale di Parigi, vinta da Jannik in due set, ma con un secondo parziale molto combattuto

Sinner ha una serie aperta di 26 vittorie consecutive su cemento indoor: l’ultima sconfitta dell’azzurro risale alla finale delle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic.

Sinner si presenta a Torino dopo i titoli a Vienna e Parigi. La conferma del grande rendimento su cemento indoor del n. 2 al mondo che ha vinto anche il Six Kings Slam.

Per Jannik non c’è in palio soltanto il titolo, ma anche il numero 1 di fine anno. Per scavalcare Alcaraz, l’azzurro dovrà vincere le ATP Finals e poi guardare i risultati del murciano.

Corsa al numero 1: cosa cambia dopo la vittoria di Alcaraz al debutto alle Finals

Corsa al numero 1: cosa cambia dopo la vittoria di Alcaraz al debutto alle Finals

Vai al contenuto

Sinner torna a Torino un anno dopo il trionfo 2024, primo italiano di sempre a vincere le ATP Finals. Un cammino perfetto, con il titolo conquistato da imbattuto.

Sinner Atp Finals 2024

Il programma su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Heliovaara/Patten vs Harrison/King
  • ore 20 - Studio Atp Finals
  • ore 20.30 - SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
  • a seguire - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno

Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

È il giorno di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025. L’azzurro debutta alla Inalpi Arena contro Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo.

SINNER-AUGER ALIASSIME LIVE ALLE 20.30 SU SKY SPORT UNO

  • Guarda Sinner-Auger Aliassime su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Auger LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

live atp finals

Sinner inizia il suo cammino alle Atp Finals 2025 contro Auger-Aliassime, numero 8 al mondo, nel...

Musetti-De Minaur martedì alle 20.30 su Sky Sport

atp finals

Lorenzo Musetti impegnato martedì alle 20.30 nella seconda giornata del girone Connors. Dopo la...

Flavia a NY, 10 anni dopo: il docufilm

sky original

E’ in arrivo un’altra grande poduzione originale firmata Sky Sport: “Flavia a New York, 10 anni...

Musetti ko all'esordio: Fritz vince in due set

atp finals

Inizia con una sconfitta il percorso alle Atp Finals 2025 di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso...

Tocca a Sinner e Musetti: il programma su Sky

atp finals

A Torino è il giorno del debutto di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Alle 14 scenderà in campo il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS