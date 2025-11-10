Sinner-Auger LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Sinner-Auger Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sinner inizia il suo cammino alle Atp Finals 2025 contro Auger-Aliassime, numero 8 al mondo, nel remake della finale di Parigi. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti
- 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Auger e Sinner si ritrovano uno di fronte all’altro appena una settimana dopo la finale di Parigi, vinta da Jannik in due set, ma con un secondo parziale molto combattuto
Sinner ha una serie aperta di 26 vittorie consecutive su cemento indoor: l’ultima sconfitta dell’azzurro risale alla finale delle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic.
Sinner si presenta a Torino dopo i titoli a Vienna e Parigi. La conferma del grande rendimento su cemento indoor del n. 2 al mondo che ha vinto anche il Six Kings Slam.
Per Jannik non c’è in palio soltanto il titolo, ma anche il numero 1 di fine anno. Per scavalcare Alcaraz, l’azzurro dovrà vincere le ATP Finals e poi guardare i risultati del murciano.
Sinner torna a Torino un anno dopo il trionfo 2024, primo italiano di sempre a vincere le ATP Finals. Un cammino perfetto, con il titolo conquistato da imbattuto.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Heliovaara/Patten vs Harrison/King
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
- a seguire - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
È il giorno di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025. L’azzurro debutta alla Inalpi Arena contro Felix Auger-Aliassime, numero 8 al mondo.