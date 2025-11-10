Tocca a Sinner e Musetti: il programma su Sky

A Torino è il giorno del debutto di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Alle 14 scenderà in campo il carrarino contro Taylor Fritz, finalista un anno fa. Alle 20.30 toccherà al campione in carica che ritroverà Auger-Aliassime dopo la finale di Parigi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un lunedì azzurro e indimenticabile alle Atp Finals di Torino, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la prima volta nella storia del torneo due italiani scenderanno in campo in singolare grazie a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo protagonista sarà il carrarino, entrato in gara grazie alla rinuncia di Novak Djokovic, che alle 14 affronterà Taylor Fritz, finalista un anno fa alla Inalpi Arena. Per Lorenzo subito una chance per far bene e confermare l'ottimo stato di forma visto ad Atene. Alle 20.30, invece, sarà il momento di Sinner. Il campione in carica e numero 2 al mondo inizierà il girone Bjorn Borg contro Felix Auger-Aliassime, nel remake della finale di settimana scorsa a Parigi vinta da Jannik in due set. Completano il programma i match di doppio del girone John McEnroe: nella sessione diurna Arevalo/Pavic contro Salisbury/Skupski, nella sessione serale Heliovaara/Patten contro Harrison/King.