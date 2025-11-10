Flavia a NY, 10 anni dopo: il docufilm

Il boato, il sorriso, e una racchetta lanciata in aria. Fotografie di un racconto indelebile che tornano a prendere vita nella nuova produzione originale di Sky Sport dedicata a un’icona del nostro tennis: “Flavia a New York, 10 anni dopo” . Il docufilm, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo , in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW . Durante una settimana cruciale per la stagione del tennis, con le Nitto ATP Finals di Torino , questo nuovo lavoro editoriale a cura della redazione di Sky Sport celebra un’impresa scolpita nella memoria collettiva: la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open 2015 , in una storica finale su Roberta Vinci . Un trionfo del nostro tennis al femminile, ad oggi ineguagliato. Una cavalcata che ha entusiasmato e appassionato un paese intero, un momento divenuto iconico per tutto lo sport italiano.

Pennetta: "Era la mia grande chance"

“Era la mia grande chance, iniziai a sentire paura di sbagliare. Invece, una volta varcata la soglia del club, è come se avessi fatto un click". Le parole di Flavia Pennetta. È il racconto di un sogno realizzato e di un addio inatteso: una campionessa che sceglie, appena dopo aver toccato il punto più alto della carriera, di lasciare il tennis giocato. Un unicum assoluto nello sport. “Non era una partita qualunque, era l’opportunità unica di vincere uno slam". Ricorda Salvador Navarro, l'allenatore della Pennetta dal 2013 al 2015.

Il cammino personale e sportivo di Flavia

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e ricordi, il docufilm ricostruisce il cammino umano, personale e sportivo di Flavia Pennetta, dalle prime racchette prese in mano a Brindisi, alle notti americane che l’hanno consacrata regina all’Arthur Ashe Stadium. Fino alla sua nuova vita che, dopo l’agonismo, la vede protagonista anche come apprezzata opinionista a Sky Sport. A impreziosire la storia, le testimonianze di coloro che erano accanto a lei, coach, team, genitori, colleghe e avversarie in campo, naturalmente Fabio Fognini, i giornalisti e coloro che hanno contribuito a quel trionfo. "Dieci anni dopo, quello che mi rimane di Flavia è la sua umanità. I veri campioni sono quelli che usano il loro talento dentro e fuori dal campo".

Le parole di Stacey Allaster, ex direttrice dello US Open.