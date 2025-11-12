Musetti-Alcaraz LIVE giovedì alle 20.30 su Sky

Musetti-Alcaraz alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingatp finals
Lorenzo Musetti si gioca l'accesso in semifinale alle Atp Finals nell'ultima giornata del gruppo Connors contro il numero 1 al mondo Alcaraz. Il match, in programma giovedì alle 20.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Ultima e decisiva giornata nel gruppo Connors alle Atp Finals. Lorenzo Musetti, dopo l'incredibile vittoria in quasi tre ore di gioco contro Alex De Minaur in tre set, affronterà Carlos Alcaraz per un posto in semifinale. Lo spagnolo, invece, oltre a voler conquistare la semifinale, in caso di vittoria contro Musetti sarebbe certo di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. Il match è in programma giovedì 13 novembre alle 20.30 all'Inalpi Arena e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
Sarà l'ottava sfida tra i due, la quarta del 2025. Alcaraz è avanti 6-1 nei precedenti e ha vinto i tre match giocati quest'anno, ovvero la finale al Masters 1000 di Monte-Carlo (in cui Musetti ebbe un problema fisico nel terzo set), la semifinale a Roma e al Roland Garros (in cui il carrarino si ritirò sempre per infortunio). Di seguito tutti gli scontri diretti tra i due:
- 2022 – Atp Amburgo (F): Musetti b. Alcaraz 6-4, 6-7, 6-4
- 2023 – Roland Garros (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 – Atp Beijing (R16): Alcaraz b. Musetti 6-2, 6-2
- 2024 – Masters 1000 Miami (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-3
- 2025 – Masters 1000 Monte-Carlo (F): Alcaraz b. Musetti 3-6, 6-1, 6-0
- 2025 – Masters 1000 Roma (SF): Alcaraz b. Musetti 6-3, 7-6
- 2025 – Roland Garros (SF): Alcaraz b. Musetti 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 rit.