Seconda semifinale alle Atp Finals per decidere l'avversario di Sinner in finale: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz affronta il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match, in programma per le ore 20.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER-DE MINAUR, GLI HIGHLIGHTS