Alcaraz-Auger Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

Seconda semifinale alle Atp Finals per decidere l'avversario di Sinner in finale: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz affronta il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match, in programma per le ore 20.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

La classifica finale del gruppo Connors

  1. Carlos Alcaraz (Esp) 3-0 (set 6-1, game 44-28) - IN SEMIFINALE
  2. Alex De Minaur (Aus) 1-2 (set 3-4, game 37-39) - IN SEMIFINALE
  3. Taylor Fritz (Usa) 1-2 (set 3-4, game 36-39)
  4. LORENZO MUSETTI (Ita) 1-2 (set 2-5, game 29-40)

Carlos Alcaraz viene da un percorso netto: 3 vittorie nel round robin che gli hanno permesso di chiudere nel gruppo Connors da primo.

Il programma su Sky Sport e NOW

  • LIVE - Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 - Atp Finals The Insider- Anche su Sky Sport Uno

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perderti nulla sulla sfida in programma sul Centrale dell'Inalpi Arena.

Dove vedere Alcaraz-Auger Aliassime

Il match, in programma per le ore 20.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Seconda semifinale in programma all'Inalpi Arena di Torino. Protagonista il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz che affronta il canadese Felix Auger-Aliassime.

