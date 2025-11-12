Shelton-Auger-Aliassime LIVE alle 14 su Sky Sport

Alla prima partecipazione alle Atp Finals, Ben Shelton sfiderà nel round robin anche Jannik Sinner. L'americano ha speso parole d'elogio nei confronti dell'azzurro: "Affrontare Sinner in Italia, in un torneo dove lui è campione uscente, sarà speciale. I tifosi lo amano, per me sarà una grande opportunità per affrontare di nuovo uno dei migliori tennis al mondo. Mi colpisce che Jannik sia sempre concentrato, il suo amore per il tennis è evidente. Lui è fonte di ispirazione e ammirazione per tanti comportamenti e abitudini. È molto utile ed è un vero campione"