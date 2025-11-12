Shelton-Auger-Aliassime LIVE alle 14 su Sky Sport

Shelton-Auger-Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Shelton e Auger-Aliassime inaugurano la seconda giornata del gruppo Borg alle Atp Finals. Reduci dalle sconfitte contro Zverev e Sinner all'esordio, entrambi puntano alla vittoria per sperare ancora nelle semifinali. Il match sarà in diretta dalle 14 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Tutto pronto all'Inalpi Arena per Shelton-Auger Aliassime!
Alla prima partecipazione alle Atp Finals, Ben Shelton sfiderà nel round robin anche Jannik Sinner. L'americano ha speso parole d'elogio nei confronti dell'azzurro: "Affrontare Sinner in Italia, in un torneo dove lui è campione uscente, sarà speciale. I tifosi lo amano, per me sarà una grande opportunità per affrontare di nuovo uno dei migliori tennis al mondo. Mi colpisce che Jannik sia sempre concentrato, il suo amore per il tennis è evidente. Lui è fonte di ispirazione e ammirazione per tanti comportamenti e abitudini. È molto utile ed è un vero campione"
Zverev-Shelton: highlights Atp Finals
Shelton ha cominciato la sua prima campagna in carriera alle Finals con una sconfitta in due set con Sascha Zverev
Auger ko con Sinner: lo Sky Tech di Ljubicic
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
- Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
- Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
- Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
SINGOLARE
- 2024: Jannik Sinner (Ita)
- 2023: Novak Djokovic (Srb)
- 2022: Novak Djokovic (Srb)
- 2021: Alexander Zverev (Ger)
- 2020: Daniil Medvedev
DOPPIO
- 2024: Krawietz/Puetz
- 2023: Ram/Salisbury
- 2022: Ram/Salisbury
- 2021: Herbert/Mahut
- 2020: Koolhof/Mektic
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
SINGOLARE
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
DOPPIO (per squadra)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
Un solo precedente tra i giocatori, vinto in 3 set da Auger-Aliassime al Roland Garros 2024
Il calendario delle Atp Finals 2025
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.
Il regolamento delle Atp Finals
Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/Coppie divisi in gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set.
Il canadese ha perso il primo incontro per 7-5, 6-1 contro Jannik Sinner
Auger-Aliassime arriva alle Finals dopo una stagione da 48 vittorie e 22 sconfitte. Tre titoli per il canadese che ha trionfato a Bruxelles, Montpellier e Adelaide
Il programma su Sky Sport e NOW
- ore 14 - SHELTON - AUGER-ALIASSIME
- ore 16 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - AREVALO/PAVIC - HARRISON/KING
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - SINNER - ZVEREV
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider
Ben Shelton affronta Felix Auger-Aliassime nel 2° turno del round robin delle Atp Finals