Zverev-Auger Aliassime LIVE alle 20.30 su Sky

Zverev-Auger Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime chiudono il programma del gruppo Borg con un match che è un autentico quarto di finale: chi vince sarà 2° nel girone (primo è Sinner) e conquisterà la semifinale contro Carlos Alcaraz. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Nel girone Borg sono due i verdetti: Sinner primo e Shelton eliminato
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 20.30 - Zverev-Auger Aliassime
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider
Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime in campo per chiudere il girone Borg delle Atp Finals