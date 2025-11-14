Offerte Black Friday
Zverev-Auger Aliassime alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime chiudono il programma del gruppo Borg con un match che è un autentico quarto di finale: chi vince sarà 2° nel girone (primo è Sinner) e conquisterà la semifinale contro Carlos Alcaraz. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ZVEREV-AUGER ALIASSIME LIVE ALLE 20.30 SU SKY SPORT TENNIS

LIVE

Nel girone Borg sono due i verdetti: Sinner primo e Shelton eliminato

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • ore 20.30 - Zverev-Auger Aliassime
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 23 - The Insider

Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime in campo per chiudere il girone Borg delle Atp Finals

