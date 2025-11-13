Offerte Black Friday
Con un post su Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato la sua separazione professionale da Fabio Colangelo, suo allenatore da aprile 2024

TENNIS: TUTTI GLI HIGHLIGHTS

A più di un anno e mezzo di distanza dall'inizio della loro collaborazione, Lorenzo Sonego e Fabio Colangelo si separano. Lo ha annunciato lo stesso tennista attraverso un post sui propri social, in cui tiene a ringraziare il suo allenatore per "la dedizione e la passione messa in ogni giorno di lavoro insieme". Sonego ha poi ricordato anche il risultato migliore raggiunto insieme a Colangeli, i quarti di finale agli Australian Open di gennaio 2025, dicendo: "Resteranno un traguardo importante e un ricordo che porterò sempre nel cuore".

