Tennis, Lorenzo Sonego annuncia su Instagram la separazione dal coach Fabio Colangelol'annuncio
Con un post su Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato la sua separazione professionale da Fabio Colangelo, suo allenatore da aprile 2024
A più di un anno e mezzo di distanza dall'inizio della loro collaborazione, Lorenzo Sonego e Fabio Colangelo si separano. Lo ha annunciato lo stesso tennista attraverso un post sui propri social, in cui tiene a ringraziare il suo allenatore per "la dedizione e la passione messa in ogni giorno di lavoro insieme". Sonego ha poi ricordato anche il risultato migliore raggiunto insieme a Colangeli, i quarti di finale agli Australian Open di gennaio 2025, dicendo: "Resteranno un traguardo importante e un ricordo che porterò sempre nel cuore".