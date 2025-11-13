Sinner-Shelton LIVE venerdì alle 14 su Sky Sport

Jannik Sinner in campo venerdì 14 novembre per chiudere il girone Borg, con la certezza aritmetica del posto in semifinale e del primo posto. L'azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton, già eliminato dal torneo. Il match in diretta alle 14 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

