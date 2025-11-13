Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Shelton alle Atp Finals, dove vedere in tv e streaming

atp finals

Jannik Sinner in campo venerdì 14 novembre per chiudere il girone Borg, con la certezza aritmetica del posto in semifinale e del primo posto. L'azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton, già eliminato dal torneo. Il match in diretta alle 14 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

Jannik Sinner torna in campo a Torino. Il numero due al mondo, dopo la vittoria contro Auger-Aliassime e Zverev, affronterà Ben Shelton nell'ultima giornata di round robin del gruppo Borg. Sinner è già certo del primo posto del girone e del pass per la semifinale, l'americano è già aritmeticamente eliminato. Il match, in programma alla Inalpi Arena alle ore 14, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti

  • 2025 - Parigi (QF): Sinner b. Shelton 6-3, 6-3
  • 2025 - Wimbledon (QF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4
  • 2025 - Australian Open (SF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2
  • 2024 - Shanghai (R16): Sinner b. Shelton 6-4, 7-6
  • 2024 - Wimbledon (R16): Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (R16): Sinner b. Shelton 7-6, 6-1
  • 2023 - Vienna (R32): Sinner b. Shelton 7-6, 7-5
  • 2023 - Shanghai (R16): Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6

Sarà la nona sfida tra i due, con Sinner che è avanti 7-1 nei precedenti. L'azzurro ha vinto i tre match giocati quest'anno, con Sinner e Shelton che si sono affrontati prima in semifinale all'Australian Open (vittoria di Jannik per 7-6, 6-2, 6-2), poi nei quarti a Wimbledon (incontro vinto dall'azzurro 7-6, 6-4, 6-4) e infine ai quarti al Masters di Parigi.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Shelton LIVE venerdì alle 14 su Sky Sport

atp finals

Jannik Sinner in campo venerdì 14 novembre per chiudere il girone Borg, con la certezza...

Bolelli/Vavassori, doppio LIVE su Sky Sport Uno

atp finals

Ultimo impegno nel round robin per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi della...

Tennis, Sonego e Fabio Colangelo si separano

l'annuncio

Con un post su Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato la sua separazione professionale da Fabio...

Alcaraz: "Vedo più Sinner di mia mamma". Jannik...

ALLA 'CNN'

Simpatico siparietto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante un'intervista doppia rilasciata...

Musetti-Alcaraz e il doppio: il programma su Sky

atp finals

Lorenzo Musetti va a caccia della qualificazione alle semifinali alle Atp Finals: contro di lui...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS