Sinner-Shelton LIVE venerdì alle 14 su Sky Sport

Sinner-Shelton alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingatp finals
Jannik Sinner torna in campo a Torino. Il numero due al mondo, dopo la vittoria contro Auger-Aliassime e Zverev, affronterà Ben Shelton nell'ultima giornata di round robin del gruppo Borg. Sinner è già certo del primo posto del girone e del pass per la semifinale, l'americano è già aritmeticamente eliminato. Il match, in programma alla Inalpi Arena alle ore 14, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2025 - Parigi (QF): Sinner b. Shelton 6-3, 6-3
- 2025 - Wimbledon (QF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4
- 2025 - Australian Open (SF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2
- 2024 - Shanghai (R16): Sinner b. Shelton 6-4, 7-6
- 2024 - Wimbledon (R16): Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6
- 2024 - Indian Wells (R16): Sinner b. Shelton 7-6, 6-1
- 2023 - Vienna (R32): Sinner b. Shelton 7-6, 7-5
- 2023 - Shanghai (R16): Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6
Sarà la nona sfida tra i due, con Sinner che è avanti 7-1 nei precedenti. L'azzurro ha vinto i tre match giocati quest'anno, con Sinner e Shelton che si sono affrontati prima in semifinale all'Australian Open (vittoria di Jannik per 7-6, 6-2, 6-2), poi nei quarti a Wimbledon (incontro vinto dall'azzurro 7-6, 6-4, 6-4) e infine ai quarti al Masters di Parigi.