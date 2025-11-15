Sinner-De Minaur LIVE alle 14.30 su Sky Sport

Sinner-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner a caccia della terza finale consecutiva alle Atp Finals: l'azzurro sfida Alex De Minaur, battuto 12 volte in carriera. Il match sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Chi vince sfiderà in finale Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime, impegnati alle 20.30 nella seconda semifinale da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
L'ultimo confronto tra Sinner e De Minaur risale a meno di un mese fa: nella semifinale di Vienna vinse l'azzurro con lo score di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti
Sinner-De Minaur, tutti i precedenti
- 2019 - Next Gen Atp Finals (F): Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2
- 2020 - Sofia (QF): Sinner b. De Minaur 6-7, 6-4, 6-1
- 2022 - Australian Open (R16): Sinner b. De Minaur 7-6, 6-3, 6-4
- 2022 - Madrid (R32): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Toronto (F): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1
- 2023 - Davis Cup (F): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-0
- 2024 - Rotterdam (F): Sinner b. De Minaur 7-5, 6-4
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2024 - Davis Cup (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
- 2025 - Australian Open (QF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-2, 6-1
- 2025 - Pechino (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 4-6, 6-2
- 2025 - Vienna (SF): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-4
Il bilancio nei precedenti è a senso unico in favore di Sinner: 12 partite giocate e 12 vittorie. De Minaur, infatti, è il giocatore battuto più volte in carriera dal tennista azzurro. Quest'anno tre precedenti tra gli Australian Open, Vienna e Pechino con l'australiano che ha vinto solo un set
Sinner insegue la terza finale consecutiva alle Atp Finals: nel nuovo millennio ci sono riusciti solo Roger Federer e Novak Djokovic
Sinner andrà oggi a caccia della 33esima finale in carriera nel circuito maggiore, la decima del 2025.
De Minaur è il terzo australiano di sempre in semifinale alle Atp Finals dopo Newcombe (1973-74) e Hewitt (2001-02, 2004)
Alcaraz è soltanto il terzo giocatore ad aver superato il round robin con una vittoria. Prima di lui ci erano riusciti solo David Nalbandian nel 2006 e Kei Nishikori nel 2016
È bastata una sola vittoria, invece, ad Alex De Minaur. L'australiano ha battuto Taylor Fritz dopo le sconfitte nelle prime due uscite contro Musetti e Alcaraz
Il cammino di De Minaur
- RR: vs Alcaraz 6-7, 2-6
- RR: vs Musetti 5-7, 6-3, 5-7
- RR: vs Fritz 7-6, 6-3
Bertolucci: "Sinner ha la marcia in più nei momenti chiave"
Sinner: "Sto facendo passi avanti molto importanti"
Sinner è diventato il quarto giocatore nella storia ad aver raggiunto almento le semifinali in tutti gli Slam e alle Atp Finals nella stessa stagione. Insieme a lui Ivan Lendl, Roger Federer e Novak Djokovic
Le strisce di vittorie più lunghe su cemento indoor
- John McEnroe 47 (1978-87)
- Novak Djokovic 35 (2012-15)
- Roger Federer 33 (2004-07)
- Ivan Lendl 32 (1980-83)
- Roger Federer 29 (2010-12)
- Jannik Sinner 29 (2023-oggi)
Sinner ha una serie aperta di 29 vittorie consecutive su cemento indoor. Si tratta della quinta striscia di successi più lunga su questa superficie, ex aequo con le 29 vittorie di Federer tra il 2010 e il 2012
Sinner si presenta da imbattuto alle semifinali. Tre vittorie su tre nel round robin per l'azzurro che a Torino non perde dalla finale 2023 con Djokovic
Il cammino di Sinner
- RR: vs Auger-Aliassime 7-5, 6-1
- RR: vs Zverev 6-4, 6-3
- RR: vs Shelton 6-3, 7-6
