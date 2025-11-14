Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Ultima giornata del gruppo Borg in cui si deciderà il secondo semifinalista insieme a Sinner: decisivo il match delle 20.30 tra Zverev e Auger-Aliassime. Jannik in campo alle 14 con Shelton. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Altra giornata imperdibile alle Atp Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultima giornata del gruppo Borg in cui si deciderà il secondo semifinalista insieme a Sinner: decisivo il match delle 20.30 tra il tedesco Zverev e il canadese Auger-Aliassime, un vero e proprio spareggio. Jannik, già certo del primo posto del girone, sarà in campo alla Inalpi Arena alle 14 con lo statunitense Shelton, aritmeticamente eliminato.