Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Ultima giornata del gruppo Borg in cui si deciderà il secondo semifinalista insieme a Sinner: decisivo il match delle 20.30 tra Zverev e Auger-Aliassime. Jannik in campo alle 14 con Shelton. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Altra giornata imperdibile alle Atp Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultima giornata del gruppo Borg in cui si deciderà il secondo semifinalista insieme a Sinner: decisivo il match delle 20.30 tra il tedesco Zverev e il canadese Auger-Aliassime, un vero e proprio spareggio. Jannik, già certo del primo posto del girone, sarà in campo alla Inalpi Arena alle 14 con lo statunitense Shelton, aritmeticamente eliminato.
Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.15 - Studio Finals
- ore 11.30 - Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic
- ore 13 - Il tennis è servito (su Sky Sport 24)
- ore 13.30 - Studio Finals
- ore 14 - SINNER (Ita) vs Shelton (Usa)
- a seguire - Studio Finals
- ore 17.30 - Studio Finals
- ore 18 - Salisbury/Skupski vs Harrison/King
- a seguire - Studio Finals
- ore 20 - Studio Finals
- ore 20.30 - Zverev (Ger) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Studio Finals
- ore 23 - The Insider