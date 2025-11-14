Coppa Davis, Sonego prende il posto di Musetti

Offerte Black Friday
Coppa Davis, Sonego al posto di Musetti alle Finals 2025 con l'Italia

italia

Lorenzo Sonego prende ufficialmente il posto di Lorenzo Musetti nella squadra che giocherà le Finals di Coppa Davis a Bologna. "La nostra squadra rimane forte e importante, siamo pronti a battagliare" ha detto il capitano italiano, Filippo Volandri

Lorenzo Sonego entra nel quintetto italiano di Coppa Davis per le Finals di Bologna. Dopo la rinuncia di Lorenzo Musetti, è stata ufficializzata la convocazione del tennista torinese, al ritorno in nazionale dopo il trionfo del 2023. Una presenza allora da protagonista, sia nel round robin di Bologna che nelle Finals di Malaga, con le vittorie in doppio insieme a Sinner contro l'Olanda (su Koolhof/Griekspoor) e la Serbia (su Djokovic/Kecmanovic) "La nostra squadra rimane forte e importante, con grande consapevolezza - ha detto il capitano italiano, Filippo Volandri - Sarà composta da Cobolli, Berrettini, Sonego, Bolelli e Vavassori. Siamo pronti a battagliare, per rimanere in alto e continuare a far bene. Siamo molto carichi e non vediamo l’ora di cominciare". L'esordio degli azzurri è fissato per mercoledì 19 novembre, ore 16, contro l'Austria.

