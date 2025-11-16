Jannik Sinner è a una sola vittoria dallo stabilire un nuovo primato: vincendo oggi la finale, diventerebbe il giocatore a incassare il prize money più alto nella storia di un singolo torneo Atp, con oltre 5 milioni di dollari. La finale con Alcaraz alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner sta riscrivendo, ancora una volta, i libri di storia. A livello statistico, con numeri da record come la striscia di 30 successi consecutivi a livello indoor, le tre finali consecutive alle Finals e il fatto di esserci arrivato da imbattuto. Proprio questo dato consente a Jannik di essere molto vicino a un altro primato: quello del guadagno più alto nella storia di un torneo Atp. Già, perché vincendo oggi la finale delle 18 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), Sinner diventerebbe il giocatore ad incassare il prize money più cospicuo in un solo torneo, oltre 5 milioni di dollari.