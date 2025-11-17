Il calendario dell'Italia in Coppa Davis

È la settimana delle Finals di Coppa Davis a Bologna. L'Italia di Filippo Volandri, campione delle ultime due edizioni, andrà a caccia di uno storico tris davanti al pubblico di casa. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, gli azzurri potranno contare su Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, oltre alla coppia di doppio Bolelli/Vavassori. Il primo test per l'Italia sarà l'Austria: il quarto di finale è in programma mercoledì alle ore 16. In caso di vittoria, gli azzurri tornerebbero in campo venerdì, sempre alle ore 16, per la semifinale contro Francia o Belgio. La finale della Coppa Davis 2025 è in programma domenica 23 novembre, ore 15.

