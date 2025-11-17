Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Melzer (Austria) prima della Coppa Davis: "Assenze di Sinner e Musetti? Meglio per noi"

coppa davis

Il capitano dell'Austria Jurgen Melzer commenta l'assenza di Sinner e Musetti alle Finals di Coppa Davis, che vedranno opposte proprio la Nazionale austriaca e quella italiana mercoledì a Bologna: "Meglio per noi. Siamo sfavoriti ma ora le possibilità sono leggermente aumentate: in questa competizione ci sono sempre sorprese..."

COPPA DAVIS, LA GUIDA COMPLETA

"Non è facile che, con la sostituzione di alcuni giocatori, la squadra possa mantenere la stessa forza: alla fine è meglio per noi". Così il capitano della squadra di Coppa Davis dell'Austria, Jürgen Melzer, ha commentato l'assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell'Italia guidata da Filippo Volandri, e con cui gli austriaci dovranno battersi mercoledì nei quarti di finale a Bologna.  Melzer ha però riconosciuto che "siamo gli sfavoriti della sfida, se ci concentriamo sui giocatori dell'Italia, e quelli che potrebbero sostituirli, hanno infatti un ranking superiore". Quindi, ha aggiunto, "direi che le possibilità per noi sono leggermente aumentate, ma dobbiamo giocare nel modo migliore possibile", anche perché, "in Coppa Davis ci sono sempre state sorprese anche negli anni passati e qualsiasi nazione può avere una giornata storta: tutto può succedere, la nostra squadra ha giocato bene negli ultimi quattro scontri, perché non potrebbe andare così anche una quinta volta?". 

Tennis: Altre Notizie

Melzer: "Assenze Sinner e Musetti? Meglio per noi"

coppa davis

Il capitano dell'Austria Jurgen Melzer commenta l'assenza di Sinner e Musetti alle Finals di...

Sinner, ascolti da record su Sky per il trionfo

atp finals

Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Atp Finals nella Casa dello Sport di Sky, con...

Il calendario dell'Italia in Coppa Davis

Tennis

Inizia la settimana delle Finals di Coppa Davis a Bologna. L'Italia scenderà in campo mercoledì...

Malore a uno spettatore durante finale di Sinner

atp finals

La finale delle Atp Finals tra Sinner e Alcaraz è stata sospesa nel primo set (sul punteggio di...

Sinner batte Alcaraz: trionfo bis alle Finals!

atp finals

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale dei sogni e si conferma campione alle Atp Finals:...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS