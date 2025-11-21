Italia-Belgio LIVE: alle 16 Berrettini-Collignon

Il capitano dell'Italia Filippo Volandri al termine della vittoria contro l'Austria ai quarti di Coppa Davis: "Mi è piaciuto soprattutto l'approccio. Questa partita nascondeva un sacco di insidie. Sono contento per come l'abbiamo preparata, i ragazzi sono stati strepitosi". Sul Belgio: "Ora si alza l'asticella. Bergs lo conosciamo benissimo, Collignon abbiamo visto quanto vale soprattutto in Coppa Davis. Quanto fatto sicuramente non basterà, dobbiamo ancora migliorarci". E sulla forza del gruppo: "Sono cinque grandi amici, ma non ci son solo loro. Jannik si è fatto sentire forte ieri, così come Musetti e Arnaldi. Sono tutti attaccati a questa squadra"