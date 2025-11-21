Italia-Belgio LIVE: alle 16 Berrettini-Collignon

Italia-Belgio, semifinale di Coppa Davis: risultato in diretta live
Dopo la vittoria contro l'Austria al debutto, l'Italia torna in campo a Bologna. Gli azzurri di Filippo Volandri affrontano nella semifinale di Coppa Davis il Belgio. Si parte alle 16 con Berrettini-Collignon, a seguire Cobolli-Bergs. Il tie sarà in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
ITALIA-BELGIO LIVE ALLE 16 SUL 212 SKY
- ore 16 - BERRETTINI (Ita) vs Collignon (Bel)
- a seguire - COBOLLI (Ita) vs Bergs (Bel)
- ev. - BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Gille/Vliegen (Bel)
Cobolli: "Quando indosso questa maglia mi trasformo"
Le parole di Flavio Cobolli dopo il debutto vincente in Coppa Davis: "Cerco sempre di dare il massimo, soprattutto quando vesto questi colori. Mi sono sentito sin da subito in giornata. Ho sempre sognato di essere qui, quando vesto questa maglia un po' mi trasformo e penso di averlo dimostrato in campo". Sulla pressione che sente giocando per l'Italia: "Quando sento la pressione gioco anche il mio miglior tennis. Mi ha aiutato molto la partita contro Djokovic sul Centrale di Wimbledon. In questa ho preso tanta energia dal pubblico che ci ha aiutato in modo incredibile. Sto provando a migliorare nei difetti, ho lavorato molto sul servizio"
Volandri: "Ottimo inizio, ora si alza l'asticella"
Il capitano dell'Italia Filippo Volandri al termine della vittoria contro l'Austria ai quarti di Coppa Davis: "Mi è piaciuto soprattutto l'approccio. Questa partita nascondeva un sacco di insidie. Sono contento per come l'abbiamo preparata, i ragazzi sono stati strepitosi". Sul Belgio: "Ora si alza l'asticella. Bergs lo conosciamo benissimo, Collignon abbiamo visto quanto vale soprattutto in Coppa Davis. Quanto fatto sicuramente non basterà, dobbiamo ancora migliorarci". E sulla forza del gruppo: "Sono cinque grandi amici, ma non ci son solo loro. Jannik si è fatto sentire forte ieri, così come Musetti e Arnaldi. Sono tutti attaccati a questa squadra"
Berrettini: "Grandi emozioni, mi mancava affetto pubblico"
Italia-Belgio, le scelte dei capitani
- ore 16 - BERRETTINI (Ita) vs Collignon (Bel)
- a seguire - COBOLLI (Ita) vs Bergs (Bel)
- ev. - BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Gille/Vliegen (Bel)
Il ritorno in semifinale del Belgio
Il Belgio ha debuttato nei quarti di finale della Final 8 battendo con un netto 2-0 la Francia grazie ai successi di Raphael Collignon e di Zizou Bergs.
- Moutet (Fra) - Collignon (Bel) 6-2, 5-7, 5-7
- Rinderknech (Fra) - Bergs (Bel) 3-6, 6-7
La vittoria dell'Italia contro l'Austria
Buona la prima per l'Italia. Gli azzurri hanno vinto al debutto nella Final 8 di Coppa Davis contro l'Austria per 2-0. Decisive le vittorie di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli.
- BERRETTINI b. Rodionov 6-3, 7-6
- COBOLLI b. Misolic 6-1, 6-3
I convocati del Belgio
- Zizou Bergs (n. 43 Atp)
- Raphael Collignon (n. 86 Atp)
- Alexander Blockx (n. 115 Atp)
- Sander Gille (n. 49 Atp in doppio)
- Joran Vliegen (n. 66 Atp in doppio)
Capitano: Steve Darcis
I convocati dell'Italia
- Flavio Cobolli (n. 22 Atp)
- Lorenzo Sonego (n. 39 Atp)
- Matteo Berrettini (n. 56 Atp)
- Simone Bolelli (n. 13 Atp in doppio)
- Andrea Vavassori (n. 14 Atp in doppio)
Capitano: Filippo Volandri
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della semifinale in scena a Bologna.
Il tie è in programma dalle 16 in diretta su Supertennis, canale 212 del telecomando Sky.
L'Italia torna in campo in Coppa Davis. I ragazzi di Volandri affrontano il Belgio per un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Germania. Avviciniamoci all'inizio della sfida in programma a Bologna alle ore 16.