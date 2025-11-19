Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roger Federer entra nella Hall of Fame del tennis: cerimonia ad agosto 2026

l'annuncio

Ennesimo riconoscimento per Roger Federer, che entra a far parte della Hall of Fame del tennis. A darne l'annuncio l'organizzazione con sede in Rhode Island, che premierà il Maestro di Basilea il prossimo agosto. "E' un grande riconoscimento per la carriera, è un onore essere al fianco di tanti campioni", ha detto il 20 volte vincitore di uno Slam

Roger Federer entra nella Hall of Fame del tennis. A dare l'annuncio la stessa organizzazione con sede a Newport negli Stati Uniti. Il 44enne svizzero, che è stato insignito al suo primo anno di eleggibilità, sarà premiato il prossimo fine agosto nella città del Rhode Island. "È un immenso onore essere inserito nell'International Tennis Hall of Fame e poter essere al fianco di tanti grandi campioni - ha detto Federer, 20 titoli Slam vinti, l'ultimo in Australia nel 2018 -. Nel corso della mia carriera, ho sempre apprezzato la storia del tennis e l'esempio di chi mi ha preceduto. È stato davvero speciale ricevere la notizia dalla federtennis svizzera. E' un grande riconoscimento per la mia carriera. Non vedo l'ora di essere a Newport il prossimo agosto".

Tennis: Altre Notizie

Italia-Austria, il quarto di finale LIVE alle 16

live coppa davis

A Bologna è il giorno dell'Italia: gli azzurri iniziano la difesa del titolo contro l'Austria di...

Federer entra nella Hall of fame del tennis

l'annuncio

Ennesimo riconoscimento per Roger Federer, che entra a far parte della Hall of Fame del tennis. A...

Alcaraz: "Io e Sinner ossessionati uno dall'altro"

a marca

Dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals e la rinuncia a partecipare alla Coppa Davis Carlos...

Italia in Davis, alle 16 il quarto con l'Austria

coppa davis

A Bologna scendono in campo gli azzurri di Filippo Volandri, campioni delle ultime due edizioni...

Belgio in semifinale: Francia battuta 2-0

coppa davis

Il Belgio conquista la semifinale di Coppa Davis battendo 2-0 la Francia. Decisive le vittorie su...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS