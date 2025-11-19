Roger Federer entra nella Hall of Fame del tennis. A dare l'annuncio la stessa organizzazione con sede a Newport negli Stati Uniti. Il 44enne svizzero, che è stato insignito al suo primo anno di eleggibilità, sarà premiato il prossimo fine agosto nella città del Rhode Island. "È un immenso onore essere inserito nell'International Tennis Hall of Fame e poter essere al fianco di tanti grandi campioni - ha detto Federer, 20 titoli Slam vinti, l'ultimo in Australia nel 2018 -. Nel corso della mia carriera, ho sempre apprezzato la storia del tennis e l'esempio di chi mi ha preceduto. È stato davvero speciale ricevere la notizia dalla federtennis svizzera. E' un grande riconoscimento per la mia carriera. Non vedo l'ora di essere a Newport il prossimo agosto".