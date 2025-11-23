Offerte Black Friday
L'Italia vince la Coppa Davis, l'invito al Quirinale del Presidente Sergio Mattarella

Tennis

Dopo la vittoria della Coppa Davis contro la Spagna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale i ragazzi di Volandri insieme alle ragazze di Tathiana Garbin, vincitrici quest'anno della Billie Jean King Cup

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di Coppa Davis al Quirinale dopo la conquista dell'insalatiera arrivata al termine della vittoria per 2-0 contro la Spagna in finale. Per gli azzurri si tratta della terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della storia. Il Presidente della Repubblica ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questo successo. Insieme ai ragazzi di Volandri ci saranno anche le ragazze della nazionale femminile, che quest'anno hanno conquistato la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. 

