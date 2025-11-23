Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di Coppa Davis al Quirinale dopo la conquista dell'insalatiera arrivata al termine della vittoria per 2-0 contro la Spagna in finale. Per gli azzurri si tratta della terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della storia. Il Presidente della Repubblica ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questo successo. Insieme ai ragazzi di Volandri ci saranno anche le ragazze della nazionale femminile, che quest'anno hanno conquistato la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo.

