Volandri: "Sinner mi scriveva in chat ogni giorno"

Filippo Volandri si confessa il giorno dopo lo storico tris consecutivo dell'Italia in Coppa Davis: "Sinner ci ha scritto nella chat che abbiamo per farci i complimenti. Privatamente ogni giorno mi scriveva di tenere il gruppo unito. Vogliamo rivincere la coppa anche il prossimo anno, si gioca in casa ed è una marcia in più". Poi un retroscena: "Cobolli mi ha chiesto del sale fino da mettere sotto la lingua..."

"Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Lo ha raccontato il capitano dell'Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1. L'anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? "Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo" ha assicurato Volandri.