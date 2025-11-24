Offerte Black Friday
Volandri: "Sinner ci ha fatto complimenti per vittoria Coppa Davis in chat. E scriveva..."

il capitano

Filippo Volandri si confessa il giorno dopo lo storico tris consecutivo dell'Italia in Coppa Davis: "Sinner ci ha scritto nella chat che abbiamo per farci i complimenti. Privatamente ogni giorno mi scriveva di tenere il gruppo unito. Vogliamo rivincere la coppa anche il prossimo anno, si gioca in casa ed è una marcia in più". Poi un retroscena: "Cobolli mi ha chiesto del sale fino da mettere sotto la lingua..."

LO SPECIALE COPPA DAVIS

"Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Lo ha raccontato il capitano dell'Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1. L'anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? "Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo" ha assicurato Volandri. 

Sinner ci credeva: "Possiamo vincere la Davis"

"Cobolli mi ha chiesto del sale: aveva paura del crampi..."

Bolelli e la caduta della coppa Davis? "Quella coppa va presa da sotto, dovrebbe saperlo Bolelli visto che è la terza che la alza, dovrebbe avere maggiore dimestichezza". Verso la fine della partita, Cobolli ha chiesto qualcosa a Volandri, in diretta è sembrato volesse del tè. "Voleva del sale fino. Quando la partita sia allunga, per ingannare il sistema nervoso, perché magari sta arrivando qualche crampetto – ha spiegato Volandri- si mette del sale sotto la lingua per esser più tranquilli".

Il segreto di Filippo Volandri

Volandri: "Sinner mi scriveva in chat ogni giorno"

